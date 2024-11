Basileia vota sim ao financiamento do concurso de música – DW – 24/11/2024

A primeira volta das eleições presidenciais começou na Roménia, com os eleitores a escolherem um substituto para o Presidente cessante, Klaus Iohannis.

Os romenos vão escolher entre 13 candidatos no domingo, com os dois primeiros a passarem para uma segunda volta de votação no dia 8 de dezembro se nenhum candidato obtiver mais de 50 por cento dos votos na primeira volta.

Essa segunda votação presidencial pode ser entre o actual primeiro-ministro do Partido Social Democrata (PSD), Marcel Ciolacu, e o líder de extrema-direita da Aliança para a União dos Romenos (AUR), George Simion.

Às 12h00 GMT, o gabinete eleitoral central da Roménia disse que a participação eleitoral era de 27 por cento. Os romenos têm até às 19h GMT para votar.

Ciolacu lidera as pesquisas com 25 por cento em comparação com Simion, que segundo as pesquisas de opinião detém o apoio de 15 a 19 por cento do país.

O analista político romeno Cristian Pirvulescu disse que o partido AUR poderia obter um impulso nas eleições parlamentares marcadas para 1º de dezembro se Simion tiver um bom desempenho na votação presidencial, e outros eleitores de direita poderiam se unir em torno de Simion se ele chegar ao segundo turno.

“A democracia romena está em perigo pela primeira vez desde a queda do comunismo em 1989”, disse Pirvulescu à agência de notícias AFP.

O PSD de Ciolacu moldou a política do país desde 1990, mas estas eleições ocorrem num momento tumultuado no estado membro da União Europeia, em meio ao aumento da inflação e à guerra em curso na vizinha Ucrânia.

Simion conseguiu aproveitar uma crise de acessibilidade no país. Embora a inflação apresente uma tendência descendente desde o recorde de 10% do ano passado, o candidato da extrema-direita aproveitou as frustrações dos eleitores relativamente às questões económicas.

A inflação deverá ser de 5,5% até o final de 2024.

Simion opõe-se ao envio de ajuda militar para a Ucrânia – um país com o qual a Roménia partilha uma fronteira de 650 quilómetros (400 milhas).

Simion, que elogiou repetidamente o presidente eleito dos Estados Unidos Donald Trumpaproveitou uma mensagem de extrema direita que parece estar crescendo em popularidade tanto nos EUA quanto Europa.

Tomando emprestado o manual de Trump, Simion alertou para uma possível fraude eleitoral e também se opôs ao envio de ajuda militar à Ucrânia.

Simion também fez campanha pela unificação com a Moldávia, que renovou a proibição de entrada no país por cinco anos.

“Estamos num ponto em que a Roménia pode facilmente desviar-se ou escorregar para um regime populista porque a insatisfação (dos eleitores) é muito grande entre muitas pessoas de todos os estratos sociais”, disse Cristian Andrei, consultor político, à agência de notícias Associated Press. “E a tentação para qualquer regime, qualquer líder, será seguir um caminho populista.”