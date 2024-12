BCE reduz taxa de juros de olho no desconforto político – DW – 12/12/2024

O Banco Central Europeu – o banco central dos 20 países que utilizam o euro – reduziu na quinta-feira a sua taxa básica de depósito em um quarto de ponto, para 3%.

A medida amplamente esperada foi o terceiro corte consecutivo do BCE – o quarto desde junho quando a instituição sediada em Frankfurt iniciou o seu actual ciclo de flexibilização das taxas.

Porque é que o BCE está a reduzir a taxa

Depois de ter aumentado os custos dos empréstimos a partir de meados de 2022 para combater os custos descontrolados da energia e dos alimentos devido à A guerra da Rússia na Ucrâniaos decisores políticos do BCE voltaram a sua atenção para a redução das taxas.

As reduções tornaram-se mais viáveis ​​à medida que a inflação cai, mas também se tornaram mais desejáveis ​​para encorajar o investimento à medida que as perspectivas económicas da zona euro pioram.

Houve alguma especulação de que o banco poderia decidir por um corte robusto de meio ponto percentual pela primeira vez desde que iniciou a rodada de flexibilização.

Isso foi alimentado por dados econômicos piores do que o esperado, bem como pelo fato de o banco central suíço ter feito um corte inesperadamente grande na quinta-feira.

No entanto, o BCE optou por continuar a cortar ao mesmo ritmo, um quarto de ponto percentual, por receio de que os aumentos de preços ainda pudessem ser um problema. Embora a inflação tenha caído, ela se recuperou de volta acima da meta de 2% do BCE em novembro.

Apesar disso, num comunicado anunciando a sua decisão, os responsáveis ​​pela definição das taxas afirmaram que o abrandamento da inflação estava “no caminho certo”.

O banco reduziu as suas previsões de inflação para 2024 para 2,4% e para 2,1% em 2025 – queda de 0,1 ponto percentual para cada uma.

“A maioria das medidas de inflação subjacente sugerem que a inflação se estabilizará em torno da meta de médio prazo de 2% do conselho do governo, numa base sustentada”, afirmou.

No entanto, acrescentou que se espera uma “recuperação económica mais lenta” do que há vários meses, reduzindo ligeiramente as previsões de crescimento para 2024 e os dois anos subsequentes para 0,7%, 1,1% e 1,4%, respetivamente.

O que a política tem a ver com isso?

Caos político piorou as previsões já sombrias, com a Alemanha a dirigir-se às eleições em Fevereiro – sete meses antes do previsto, após A coalizão há muito conturbada do chanceler Olaf Scholz entrou em colapso no mês passado.

A maior economia da zona euro já estava a debater-se com um abrandamento da produção, com as suas baixas taxas de crescimento a puxarem para baixo a área mais ampla da moeda única.

No Segunda maior economia da zona euro, Françao governo foi deposto na semana passada num voto histórico de desconfiança, agravando a crescente turbulência política e financeira do país.

Entretanto, há receios de que O retorno iminente de Donald Trump à Casa Branca significará novas tarifas pesadas sobre todas as importações para os Estados Unidos.

A decisão suíça de reduzir em 0,5% foi atribuída a perturbações políticas.

“Se há algo que discutimos nos últimos dois dias é o nível de incerteza que enfrentamos”, disse a Presidente Christine Lagarde.

rc/ (dpa, AFP)