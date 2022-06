Bebê de 10 meses que esperava por UTI morre de Síndrome Respiratória Aguda no Acre

A mãe do bebê chegou a fazer uma postagem desesperada nas redes sociais pedindo uma vaga em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para o filho. O g1 entrou em contato com a Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre) e foi informado que o bebê morreu com um quadro de bronquiolite devido à Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG).