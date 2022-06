Telessaúde de Rio Branco ultrapassou os 312 mil atendimentos em dois anos

O serviço de telessaúde foi implantado em maio de 2020, com o objetivo de garantir o acesso do usuário aos serviços da atenção primária, e são disponibilizados atendimentos de clínica médica, consultas de enfermagem e consulta de nutrição. O serviço de telemedicina inclui reumatologia, cardiologia, pneumologia, e psiquiatria.

Conforme os dados repassados a pedido do g1 pela Secretaria Municipal de Saúde, ao todo foram realizados 312.188, entre chamados e gerados/retornos. Isso resulta em 25.324 pacientes atendidos nesse período.

O atendimento que já ocorria na capital, foi regulamentado na última semana, quando o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, assinou a portaria do governo federal que regulamenta o chamado serviço de “Telessaúde” na rede pública.

De acordo com a pasta, a regulamentação irá permitir atendimentos pré-clínicos, de suporte assistencial, de consulta, de monitoramento, diagnóstico e acompanhamento médico durante o tratamento ou após cirurgias no Sistema Único de Saúde (SUS).

A Secretaria Municipal de saúde informou que em relação ao teleatendimento não há mudanças após a regulamentação e que o formato é o mesmo. O serviço de telemedicina é uma parceria entre a prefeitura e o hospital Albert Einstein, uma interconsulta com o médico do município e um especialista do Einstein atendendo essas especialidades.