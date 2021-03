Bebedeira entre casal termina com marido ferido a golpes de faca na Sobral

O membro da facção Bonde dos 13, Lucas Jesus Matos, de 25 anos, foi ferido com uma facada nas costas na noite deste sábado, 27. O crime aconteceu em uma residência localizada no bairro Plácido de Castro, região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

Segundo informações de familiares, Lucas estava em casa bebendo com sua mulher quando começaram uma discussão. A mulher tomou posse de uma faca e desferiu um golpe que atingiu as costas do faccionário. Após a ação, a agressora fugiu do local.

A ambulância do SAMU foi acionada, os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam o ferido ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.