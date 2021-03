Por conta do feriado, Acre antecipa pagamento dos servidores para 29 de março

O governador Gladson Cameli anunciou a antecipação do pagamento dos servidores públicos, referente ao mês de março. No total, a folha de pagamento dos servidores faz entrar em circulação no estado o valor de R$ 276.868.008,03.

A medida foi tomada em virtude do feriado da Semana Santa. “Anteciparemos o pagamento do salário dos servidores públicos estaduais para o dia 29 e revogaremos o ponto facultativo do dia 1º de abril, para que todos, previamente informados, possam se programar e realizar as atividades necessárias. Mas, se você for sair de casa, siga os protocolos de saúde: uso de máscaras, uso de álcool em gel e mantenha o distanciamento social. Este é mais um apelo que faço, não somente para a sociedade civil, mas para os prefeitos dos 22 municípios acreanos. Ajudem-nos a manter as pessoas vivas”, declarou o governador.