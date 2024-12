Beyoncé é eleita maior estrela pop do século; Taylor Swift em 2º

Como pode um único ser trazer presentes para milhões e milhões de crianças ao redor do mundo em Natal? Bem, há muita fé envolvida. E a fé também tem muito a ver com a aparência da figura do Natal que conhecemos hoje. Seja Papai Noel no Brasil, Papai Noel nos EUA e no Canadá, Kaledų Senelis na Lituânia ou Babbo Natale na Itália, o portador de presentes barbudo segue o modelo de um bispo do século III, São Nicolau de Myra, o santo padroeiro das crianças. E não só ele. Uns bons 200 anos depois, apareceu outro santo com o mesmo nome: Nicolau de Sião.

Representação de São Nicolau por volta de 1500 Imagem: Imagens do patrimônio/aliança de imagens

São Nicolau, o benfeitor

Poucos factos históricos sobre qualquer um deles ainda são conhecidos hoje, pelo que as suas histórias de vida foram fundidas ao longo dos séculos, criando famosas lendas de São Nicolau.

Há a história das pepitas de ouro: diz-se que São Nicolau salvou três meninas carentes da prostituição, jogando pepitas de ouro pela janela de sua casa à noite. É por isso que São Nicolau é frequentemente representado na arte com três bolas ou maçãs douradas. Diz-se que o bispo teve uma forte veia caridosa e legou sua considerável fortuna aos pobres.

Em contraste, a ressurreição de três estudantes que foram desmembrados e colocados num barril de sal é mais provavelmente uma das muitas lendas de milagres com as quais a Igreja tem tentado manter as pessoas na linha desde a Idade Média.

São Nicolau versus o Menino Jesus

A festa de São Nicolau é celebrada no dia 6 de dezembro, provável aniversário da morte de Nicolau de Mira.

Isso desagradou ao famoso reformador do século XVI, Martinho Lutero, que se desentendeu com a Igreja Católica e, portanto, com quase metade do mundo. Ele se opôs à adoração católica dos santos e queria vincular o cristão que traz presentes ao Natal, o nascimento de Jesus Cristo. Queria desviar o interesse das pessoas, especialmente das crianças, das inúmeras figuras de santos e para Jesus Cristo. E assim ele substituiu São Nicolau por Cristo como o portador de presentes, o que foi rapidamente aceito nas áreas protestantes.

O Christkind a caminho de uma igreja nevada Imagem: akg-images/picture-alliance

Desde a Reforma, o “Cristo criança“(Cristo Menino) trouxe presentes de Natal na Alemanha, geralmente na véspera de Natal, 24 de dezembro, ou um dia depois, no dia de Natal.

Mas o costume de São Nicolau colocar presentes nas botas na véspera do dia 6 de dezembro também não desapareceu – afinal, a troca de presentes remonta à história das três meninas e dos pedaços de ouro.

Hoje em dia, Dia de São Nicolau ainda é o principal dia de troca de presentes em alguns países – como Bélgica ou na Holanda, onde se celebra o “Sinterklaasfest”.

Um companheiro sinistro

No século 16, o benevolente São Nicolau foi acompanhado por um antagonista bastante malicioso. Ele foi chamado de “Knecht Ruprecht” ou “Krampus” no sul da Alemanha, “Hans Muff” na Renânia, ou “Pete Preto” (Black Pete) em holandês. Ele carregava uma vara feita de mato e deveria punir crianças travessas.

Até hoje, Knecht Ruprecht acompanha São Nicolau – mas agora apenas como um companheiro decorativo meio assustador. As chances de ele realmente bater em crianças são zero; seu verdadeiro trabalho é ajudar São Nicolau a carregar o saco de presentes e, caso contrário, apenas fazer uma careta ameaçadora.

‘Você foi um bom menino o ano todo?’: São Nicolau e Knecht Ruprecht visitam uma família Imagem: Sunny Celeste / Bildagentur-online / aliança de imagens

O Christkind, por outro lado, vem sem companhia, mas tem rosto de anjo e asas. Embora tenha origens protestantes, o Christkind é agora mais comum em áreas católicas. Em outros lugares, foi substituído pelo Papai Noel, uma figura cuja história de origem é uma mistura da lenda de São Nicolau, do conto de fadas do Papai Noel – e de uma campanha publicitária incrivelmente bem-sucedida.

Isso significa que ganho o dobro dos presentes? Christkind e Papai Noel na floresta (gravura em madeira de 1885) Imagem: akg-images/picture Alliance

Padre Frost, Papa Noel e Jultomte

Olhando para um mapa-múndi que mostra os diferentes nomes da figura do Natal, as diferenças regionais, geralmente reflectindo as marcas linguísticas das potências coloniais, são óbvias. O nome mais difundido é uma combinação das palavras “pai” e “Natal”. No mundo de língua espanhola, da Europa à América Latina, por exemplo, existem várias grafias de “Papa Noel”. Nas ex-colônias britânicas e no Reino Unido, as pessoas falam de “Pai Natal” e os franceses chamam seu Papai Noel de “Père Noël”.

Mas as crianças sul-africanas aguardam a chegada de Sinterklaas, um legado dos colonos holandeses, tal como as crianças na Indonésia, que foi uma colónia holandesa até 1949.

Nos países da Europa Oriental e em locais tão distantes como a Mongólia, as pessoas falam de Papa Winter ou Father Frost. Essa figura remonta a um mago do inverno da mitologia eslava e é muito semelhante ao Papai Noel em suas representações. Ele é a personificação do inverno e, para enfatizar isso, Papai Noel também tem um companheiro em algumas regiões — um floco de neve em forma de uma menina delicada.

Father Frost com Snegurochka, o floco de neve em São Petersburgo Imagem: imagem aliança / dpa

Mitos pagãos do norte

A versão escandinava contemporânea do Papai Noel tem várias origens, geralmente anteriores à cristianização, quando as pessoas celebravam o solstício de inverno, chamado Yule. Há a figura de um velho com capa de pele, capuz e barba, que percorre o campo num trenó de renas e distribui nozes para ajudar as pessoas a sobreviverem ao rigoroso inverno. Diz a lenda que ele é descendente de Odin, o mais poderoso deus nórdico.

Na Noruega e na Suécia, há uma história sobre um espírito da casa (“Tomte”) que cuidava da casa e do quintal, mas apenas se recebesse comida suficiente. Hoje é o Jultomte ou Julenissen quem traz presentes na véspera de Natal – em troca de comida, claro.

Natal intercultural: Father Frost (à esquerda) e Joulupukki se encontram na fronteira entre a Finlândia e a Rússia Imagem: Photoagency Interpress / Russian Look / aliança de imagens

O finlandês Joulupukki já foi uma figura desagradável, meio homem, meio cabra, que ia até a casa das pessoas exigindo comida, ou sequestraria seus filhos. Em algum momento, porém, os chifres desapareceram (assim como os raptos de crianças) e o homem-bode tornou-se um homem-Natal. É assim que ele ainda é chamado em alemão – “Weihnachtsmann”.

Então, onde entra o Papai Noel?

Por que essa figura de Natal é chamada de Papai Noel nos EUA? Os emigrantes holandeses trouxeram os seus Sinterklaas consigo para os EUA. São Nicolau era o santo padroeiro de Nieuw Amsterdam – hoje Nova York. Sinterklaas tornou-se então Papai Noel, o velho simpático com casaco e boné forrados de pele, bochechas e barba vermelhas.

Na década de 1930, Coca Cola adotou a figura para si e a transformou em um ícone publicitário que molda a imagem do Papai Noel até hoje, auxiliada por filmes, músicas e programas de TV.

Natal com Coca-Cola: publicidade da Coca-Cola de 1931 Imagem: The Coca Cola Company/dpa/picture Alliance

No entanto, o Papai Noel não traz presentes no dia 6 de dezembro como seu homólogo europeu, mas na noite de 24 para 25 de dezembro. Até hoje, toda criança americana aprende que o Papai Noel desce pela chaminé com seus presentes antes de desaparecer no ar novamente em seu trenó puxado por renas – e rapidamente, para que ele consiga levar presentes para milhões e milhões de crianças em todo o mundo.

Este artigo foi escrito originalmente em alemão.