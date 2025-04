Bia Souza é ouro, agora no Pan de Judô. Maravilhosa!

Com apenas um ano na ativa, um vinícola da capital federal colhe resultados. Dois dos vinhos que produz em Brasília, no DF, foram premiados numa competição nacional. Os rótulos Syrah Quatro Altitudes, safra 2022, e o branco Viognier Canindé, safra 2024, conquistaram o título máximo na Grande Prova Vinhos do Brasil.

Esse é considerado o maior e o mais respeitado concurso às cegas de vinhos disponíveis no mercado nacional.

Os responsáveis são os proprietários das marcas Ercoara e Casa Vítor. As empresas agrícolas integram o clube dos 10 sócios, que transformaram o solo do Cerrado em vinhedos, às margens da BR-251, que liga Brasília a Unaí, em MG.

Grande competição nacional

Na Grande Prova Vinhos do Brasil, foram avaliadas 1007 amostras nacionais, com o Rio Grande do Sul saindo na frente.

Porém, o presidente do júri e sócio do Grupo Baco, que realiza a prova às cegas, Marcelo Copello, garantiu que vem aumentando a produção no restante do país, de acordo com o Correio Braziliense.

“Embora o Rio Grande do Sul mantenha a hegemonia, tivemos vinhos premiados em 10 estados brasileiros”, disse. “É uma excelente vitrine para o vinho brasileiro e, ao mesmo tempo, um grande termômetro de sua qualidade.”

Outra premiação importante

A premiação da Grande Prova será realizada na Wine South America (WSA) 2025, maior feira de negócios do setor vitivinícola da América Latina, que ocorre em Bento Gonçalves (RS) entre 6 a 8 de maio.

São mais de 360 marcas expositoras de 20 países, segundo a organização do evento.

Informações e imagens de 2023 mostram o quanto a premiação é concorrida e importante para o setor vinícola sul-americano.

Os vinhos produzidos em Brasília, e premiados na competição nacional são o branco Viognier Canindé, safra 2024 (E), e Syrah Quatro Altitudes, safra 2022 (D). Foto: @Ercoara/Casa Vítor







