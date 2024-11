Bianca Bin rebate críticas dos fãs a Sergio Guizé – 05/11/2024 – Celebridades

Ana Cora Lima



Rio de Janeiro

Bianca Bin, 34, defendeu Sergio Guizé, 44, dos comentários que alguns internautas fizeram por causa de uma foto que a atriz publicou do casal nas redes. Na imagem, o ator aparece elegante em um terno da grife Gucci só que os seguidores resolveram comentar sobre a aparência jovial do intérprete do Zé Paulino do “Mar do Sertão” (2022), na Globo. Eles levantaram a possibilidade dele ter passado por procedimentos estéticos no rosto.

“Guizé fez harmonização facial?”, quis logo saber uma seguidora. Bianca prontamente negou qualquer intervenção estética do marido. “Eu jamais permitiria, ele nunca fez procedimento estético, além do implante capilar com Dr. Tony Ruston, que está aí e não me deixa mentir”, disse a atriz.

“Gente, como assim? Ele está totalmente irreconhecível”, acrescentou outra fã do ator. Bianca continuou respondendo: “Minha administração fazendo milagres kkk”, brincou ela, completando: “A gente detesta harmonização. Jamais faríamos.”

Por fim, ela rebateu uma seguidora que disse estar com dó de Sergio. “Coitado … Era um homem forte, lindo, agora está fininho. “Não tenho pena não. Acho que ele só melhora com o tempo. Se você soubesse… Hahaha! Mas não posso ficar fazendo propaganda do que é meu, pode tirar o olho hahaha”, concluiu Bianca Bin, bem-humorada. O casal se conheceu nos bastidores da novela “O Outro Lado do Paraíso” (2017), onde trabalharam juntos e engataram um romance.