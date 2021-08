Bocalom autoriza crédito suplementar e fortalece orçamento financeiro da Zeladoria com quase R$ 11 milhões

O Programa de Eficientização do Sistema Municipal de Iluminação Pública de Rio Branco receberá um aporte suplementar no valor de R$ 10.989.766,36 (dez milhões, novecentos e oitenta e nove mil, setecentos e sessenta e seis reais e trinta e seis centavos), que fortalecerá o Orçamento Municipal da Zeladoria do Município.

A medida do Prefeito Tião Bocalom, Decreto nº 1.187, de 30/07/2021, foi publicada no Diário Oficial do Estado desta terça-feira, dia 03/08/21, edição nº. 13.099, fls. 202.

Com esse aporte financeiro, a Zeladoria do Município dará continuidade aos serviços de iluminação pública de Rio Branco.