VÍDEO: Influencer chama secretário Joabe Lira de louco e diz “cadeia pra você é pouco”

O influencer digital Hedislandes Gadelha publicou um vídeo no início da noite desta quarta-feira, 19, onde alerta da existência de graves denúncias contra o secretário municipal Joabe Lira, nomeado pelo prefeito de Rio Branco Tião Bocalom (Progressistas) como responsável pela Iluminação Pública de Rio Branco.

Segundo Gadelha, ele recebeu diversas denúncias contra supostas irregularidades praticadas por Joabe Lira, ele destaca inclusive que existe procedimento investigativo em trâmite no Ministério Público Estadual contra o secretário.

As denúncias, segundo ele, se referem à prática de irregularidades envolvendo o projeto de expansão e eficientização da iluminação pública da capital (troca de lâmpadas de vapor de sódio por lâmpadas de led).

“O Joabe Lira está sambando na cara de vocês. O Joabe Lira está fazendo o que ele quer com a iluminação pública, com os valores das trocas de led. O Bocalom está de olho no dinheiro da iluminação pública das leds“, destaca Hedislandes.

“E teu atestado de louco, que tu pegou lá no IAPEN, e tu entregou lá no RH? e ficou sem trabalhar, encostado, dizendo que é louco? aí veio uma nomeação do Bocalom e tu está trabalhando na SEMSUR. E o atestado de louco que tu ficou recebendo nosso dinheiro ? o erário público? o prejuízo ao erário público tu dizendo que tomava remédio controlado? e agora tu trabalha com o Bocalom, sumiu tua loucura? (…) Joabe cadeia pra você é pouco“, finaliza o vídeo.

Veja o vídeo na íntegra: