VÍDEOS: com apoio de ex-prefeita Marilete e líderes locais, pela 1ª vez, Gladson têm maioria de votos em Tarauacá

Em Tarauacá, Gladson Cameli recebeu 55,66% dos votos válidos, equivalente à 9.871 mil votos; já Jorge Viana (PT), recebeu 32,42%, equivalente à 5.749 mil votos. 1ª vez que Gladson vence o PT em Tarauacá.

O governador Gladson Cameli (Progressistas) reeleito neste domingo, 02, com folga de 56.75%, equivalente à 242.100 mil votos, obteve um feito histórico inédito em sua história política em Tarauacá.

Pela 1ª vez, Gladson Cameli foi o candidato predominantemente votado em Tarauacá, obtendo a maioria de votos, 55,66%, equivalente à 9.871 mil votos, vencendo seu principal concorrente político, Jorge Viana (PT), que recebeu 32,42%, equivalente à 5.749 mil votos.

Em todas as eleições anteriores, Gladson Cameli recebeu menos votos em Tarauacá, do que os concorrentes do PT. Nestas eleições de 2022, o candidato progressista venceu com folga em Tarauacá, obtendo mais votos que o 2º colocado, Jorge Viana (PT).

O feito foi alcançado graças à dedicação de fortes cabos eleitorais, como a ex-prefeita Marilete Vitorino e sua equipe da linha de frente, a ex-vereadora Janaina Furtado (PP), vice-prefeito Raimundo Maranguape, além do apoio de líderes sociais, ex e atuais vereadores, candidatos aos cargos de deputado estadual e federal, além de segmentos da sociedade, como pastores, comerciantes, empresários, servidores públicos municipais e estaduais, estudantes, mulheres, líderes de bairro e líderes de partidos políticos locais.

Gladson Cameli contou também, em Tarauacá, com a simpatia e votos de variadas classes de trabalhadores, como donas de casa, agricultores, pequenos comerciantes, autônomos e vendedores informais.

Nas redes sociais a ex-prefeita Marilete Vitorino se declarou emocionada e agradeceu o carinho e confiança da população com a maioria de votos dados ao governador, feito inédito na história política de Gladson no município.

