2024: Marilete rejeita candidatura; Janaina faz suspense; Néia, Rodrigo, Abdias e Lauro confirmam

No município de Tarauacá as tratativas e articulações políticas para a disputa eleitoral de 2024, para prefeito e vice, já começaram.

A eleição será daqui dois anos, mas algumas pessoas já confirmaram implicitamente ou com todas as letras e pingos nos “is”, a pretensão de candidatar-se ao cargo mais cobiçado, prefeito da cidade.

São muitos nomes, cito alguns: Maria Lucinéia (PDT, atual prefeita), Rodrigo Damasceno (Podemos, ex-prefeito), Vando Torquato (PP, ex-prefeito), Júnior Feitosa (MDB), Abdias da Farmácia (DEM), Chagas Batista (PSB, ex-prefeito), Jenilson Leite (PSB, atual deputado estadual), Chiquinho R7 (PTB), Lauro Benigno (PcdoB).

A ex-prefeita Marilete Vitorino afirmou com todas as letras e pingos nos “is” que não é candidata. Uma fonte íntima à Marilete, revelou que ela se mostra totalmente contrária a ideia de uma candidatura de prefeita ou vice, e que sua prioridade continua sendo a família, como mãe e avó. “Política e eleição se discute no futuro, em 2024, hoje a prioridade é eleger o presidente Bolsonaro e depois trabalhar como nunca, auxiliar o governador Gladson, cuidar da família, dos amigos e ajudar Tarauacá“, disse a prefeita em um grupo de WhatsApp.

O ex-prefeito Rodrigo Damasceno (Podemos) confirmou essa semana, por escrito, com todas as letras e pingos nos “is”, em suas redes sociais, que é sim candidato a prefeito.

Maria Lucinéia (PDT), atual prefeita, não confirmou com todas as letras e pingos nos “is”, mas tem dito à amigos próximos a pretensão de disputar uma reeleição visando concluir ações, planos e obras iniciadas em seu governo. Uma fonte de dentro da Casa Civil afirmou ao Acre.com.br que a prefeita pretende candidatar-se à reeleição. Jesus Sérgio (PDT), seu esposo, também já comentou a possibilidade de uma eventual candidatura a prefeito, caso a esposa prefeita Néia desista.

Abdias da Farmácia está em “pré-campanha”. Logo após a derrota em 2020, onde recebeu 4.650 votos, continou na persistência e tem confirmado, com todas as letras e pingos nos “is”, para clientes e amigos próximos, que será sim candidato a prefeito, com apoio do futuro senador Alan Rick (União Brasil). Abdias ficou em 2º lugar na disputa de 2022.

Vando Torquato, ex-prefeito, alimenta as esperanças e expectativas para correligionários e amigos íntimos, evita tocar no assunto, mas não descarta o sonho de retomar o executivo municipal.

Júnior Feitoza (MDB), foi candidato a prefeito em 2020, recebeu 3.634 votos. Anda sumido, nos bastidores. Júnior sabe que “prato quente se come pela beirada”. O advogado já revelou que seu sonho é ser prefeito de sua cidade natal.

Chagas Batista (PSB), foi candidato em 2020, recebeu 4.480 votos, ficou logo atrás de Abdias e da prefeita eleita. Batista foi candidato a deputado estadual este ano, porém, descapitalizado e sem estrutura de campanha milionária como os concorrentes, perdeu a eleição. Batista é um forte candidato, ao lado de Jenilson Leite (PSB), que também não venceu a eleição para senado. Será que apresentarão uma chapa puro sangue socialista (PSB) em 2024 ?

Ontem, ao Blog do Accioly, o professor sindicalista, ex-vereador, Lauro Benigno (PcdoB), confirmou com todas as letras e pingos nos “is”, sua pretensão de ser candidato a prefeito. “Estou preparado e vou conversar com as forças políticas, lideranças e o povo, com objetivo de construirmos nossa candidatura a prefeito”‘, disse ao Blog.

A ex-vereadora Janaina Furtado (PP), não confirmou literalmente com todas as letras e pingos nos “is”, mas também não rejeita a ideia, no presente ou no futuro, e corre pelos bastidores. Janaina faz mistério, mas quando toca no assunto, o sorriso da professora é de “orelha a orelha”.