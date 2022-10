Com apenas 2 diárias, Zé Prego exige do Governo do Acre melhorias para agricultores de Tarauacá

O vereador JOSÉ MANOEL DOS SANTOS (PSDB), esteve nesta última semana (14) em Rio Branco para reivindicar melhorias para o povo da zona rural de Tarauacá.

Para realizar a viagem à Rio Branco, onde se localizam as sedes da CAGEACRE e EMATER, “Zé Prego”, como é mais conhecido, recusou o recebimento de diárias em excesso. O vereador fez questão de receber apenas a diária necessária: 2 diárias para custear, transporte, alimentação e hospedagem.

Cageacre e Emater são órgãos do Governo do Acre responsáveis pela implementação de melhorias na zona rural dos municípios do Acre. A Prefeitura de Tarauacá também possui responsabilidades na abertura de ramais e implementação de políticas públicas para o desenvolvimento da agricultura familiar.

Até a publicação desta matéria, às 09:45hs, a Assessoria do vereador não respondeu o porquê do vereador não ter reivindicado as melhorias da própria Prefeitura de Tarauacá, em vez de órgãos do Governo do Acre.

A bandeira de luta do vereador é apoiar os trabalhadores da zona rural. Em 2020, Zé Prego foi o candidato eleito mais votado com 864 votos, pelo Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB).

A concessão das duas diárias foi publicada no Diário Oficial do Estado, edição nº. 13.390, fls. 43, de 14/10/2022.