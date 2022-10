VÍDEO: Bolsonaro ultrapassa Lula superando 1,7 milhão de audiência no podcast “Inteligência Ltda”

Entrevista do presidente ultrapassou número de espectadores de Lula no “Flow Podcast”, mesmo possuindo 4,9 milhões de inscritos.

N a noite desta quinta-feira, 20, o presidente e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, concedeu entrevista ao podcast Inteligência Ltda. A quantidade de espectadores chegou a mais de 1,7 milhão de internautas visualizando simultaneamente a transmissão, que aconteceu ao vivo no YouTube.

Assista novamente aqui:

Como a entrevista ocorreu ao vivo, foi possível acompanhar e verificar a quantidade de espectadores. A audiência ultrapassou a da entrevista do candidato do PT, ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no Flow Podcast, que chegou a marca de 1.093.402 espectadores.

Em poucos minutos de duração, menos de meia hora, às 19h36, a entrevista de Bolsonaro já havia superado a entrevista de Lula, em quantidade de visualizações simultâneas.

COMPARATIVO

Para se ter uma ideia, comparando os dois canais, o canal Inteligência Ltda tem 2,34 milhões de inscritos, enquanto o Flow Podcast tem 4,9 milhões de inscritos, e mesmo assim, Bolsonaro superou Lula.

Às 21h09, a entrevista de Bolsonaro já estava sendo assistida por 1.761.544 espectadores.

Antes mesmo do início da transmissão, mais de 200 mil espectadores já aguardavam o programa começar. O podcast foi amplamente divulgado por aliados de Bolsonaro nas redes sociais e em canais bolsonaristas.

O jornalista Rogério Vilela foi quem conduziu a entrevista. No início da conversa, Bolsonaro falou sobre sua infância e sobre sua carreira no Exército. Depois, comentou sobre sua chegada à Presidência e sobre a pandemia da covid-19.

Em certo momento da entrevista, quando o presidente mencionou a crise sanitária e criticou o “pavor” criado na sociedade, o podcast exibiu na tela a mensagem: “É importante sempre pesquisar sobre os assuntos ditos nesse programa”. O texto foi exibido algumas vezes ao longo da entrevista, que durou cerca de 2 horas e 50 minutos.

O Acre.com.br acompanhou a evolução da quantidade de espectadores simultâneos durante a entrevista. Veja abaixo:

19h10 – 407.314

19h15 – 643.768

19h30 – 1.011.210

19h35 – 1.083.604

19h36 – 1.109.721

19h46 – 1.294.370

19h56 – 1.390.142

20h01 – 1.444.173

20h05 – 1.452.289

20h10 – 1.489.224

20h15 – 1.508.047

20h20 – 1.544.235

20h25 – 1.574.024

20h30 – 1.587.662

20h35 – 1.550.309

20h40 – 1.576.879

20h45 – 1.611.088

20h55 – 1.691.465

21h00 – 1.712.247

21h05 – 1.745.467

21h10 – 1.738.285

21h15 – 1.723.375

21h20 – 1.727.368

21h25 – 1.758.716

21h30 – 1.761.544

21h40 – 1.737.921

21h45 – 1.716.342

22h01 – 1.630.863