FOTOS: Sem apoio de Bocalom, ex diretor da Zeladoria tirou 472 votos, e perde eleições

Juscyhelison Oliveira Rosa Tavares, “Jucy”, foi candidato ao cargo de deputado estadual do Acre nas Eleições 2022, pelo PL (Partido Liberal), e recebeu 472 votos.

Jucy possui 42 anos de idade, ensino médio incompleto, e já ocupou cargos de assessor parlamentar na Assembleia Legislativa do Acre e diretor na ex secretaria municipal de zeladoria de Rio Branco.

Jucy ocupou cargo de proximidade com garis e margaridas, e se auto declarava “amigo dos garis“. Após externar sua candidatura no ambiente da ex secretaria municipal de zeladoria de Rio Branco, foi “convidado” a pedir exoneração, em julho deste ano (05/07/2022).

Durante as eleições, o ex-diretor não foi apoiado pelo prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (PP) ou pelo secretário Joabe Lira, que apoiaram Antônio Morais (PSB), que também perdeu a disputa para deputado estadual. Comenta-se existir desavenças e arrestas recíprocas.

Derrotado nas urnas, o futuro de Jucy é incerto. Nos bastidores, comenta-se que o prefeito Tião Bocalom (PP) não reconduzirá Jucy ao antigo cargo na atual Secretaria Municipal de Cuidados com a Cidade – SMCCI, em razão de supostos “problemas internos entre Jucy e o secretário Joabe Lira“.

Entretanto, apesar de exonerado, Juscyhelison Oliveira Rosa Tavares, está atualmente nomeado como fiscal de contrato substituto, conforme PORTARIA INTERNA N°.189, DE 13 DE SETEMBRO DE 2022, publicada no Diário Oficial do Estado, edição nº. 13.372, de 19/09/2022, fls. 202, assinada pelo secretário Joabe Lira.

