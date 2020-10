BOCALOM E MARFISA: Agenda desta sexta-feira, dia 30

Agenda Bocalom e Marfisa

Sexta–feira, 30/10/20

7h – Reunião no Sindicato dos Médicos

7h – Bandeiraço no Trevo do Mercale da Estação

Liderado e organizado por militância, vereadores, Marfisa, Petecão e Bestene.

8h30 – Caminhada no Conjunto Esperança

Concentração: Frente ao Mercado Municipal da Estação.

8h30 – Reunião com Empresários

11h – Reunião com lideranças no ramal do Sinteac – Bocalom

14h – Reunião com Empresários – Bocalom

15h30 – Bandeiraço na rotatória da AABB – Bocalom, Marfisa, Petecão e Bestene

17h30 – Reunião com lideranças no Bairro Cabreúva – Petecão e Bestene

19h – Debate Jornal Folha do Acre – Bocalom

Local: Start Som

Av. Getúlio Vargas, 4176 Bosque.

19h – Lançamento Candidatura a vereadora de Keila Carvalho

Local: Parque das Acácias – Petecão e Marfisa