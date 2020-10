Em encontro com mulheres, Bocalom e Mailza reafirmam compromissos de trabalho

Trabalhar para levar dignidade, ofertar saúde especializada de qualidade e combater o machismo presente na sociedade. Estes foram alguns dos diversos compromissos reafirmados pelo candidato à Prefeitura de Rio Branco, Tião Bocalom (Progressistas), e a senadora Mailza Gomes (Progressistas) durante o encontro realizado na terça-feira, 27, com centenas de mulheres simpatizantes da candidatura, candidatas à Câmara de Vereadores e jovens militantes partidárias.

Além disso, o encontro contou com a presença do senador Sérgio Petecão (PSD), do deputado estadual José Bestene (Progressistas) e as presidentes das mulheres dos dois partidos que formam a Coligação Produzir para Empregar. Devido à problemas de saúde, a candidata à vice na chapa, Marfisa Galvão (PSD), não compareceu ao grande evento, repleto de muita festa e alegria por parte dos participantes. Algumas propostas para o público feminino foram explanadas na ocasião.

Bocalom destacou que caso não fosse a fibra da senadora, que é presidente do Progressistas, os dois partidos não teriam se unido no projeto. “Ela enfrentou muita coisa, principalmente pressões de estruturas maiores, e mostrou a força que somente as mulheres têm, devemos isso a senadora. Vamos cuidar das pessoas com muito amor e carinho, principalmente o público feminino. Teremos muitas mulheres na nossa gestão para combater o machismo e ter um trabalho bom”.

Todas as candidatas a vereadoras dos dois partidos também discursaram na atividade e apresentaram as respectivas propostas, além de manifestar apoio a Bocalom e Marfisa. Mailza Gomes agradeceu a calorosa recepção e destacou o importante papel da mulher na política. “Atualmente somos representadas de forma mínima e precisamos trabalhar mais duro para reverter essa realidade. Somos maioria na população e de votantes. Aqui temos bons exemplos”.

Segundo a parlamentar, Bocalom e Marfisa representam a concretização para ampliar o espaço para a participação feminina no campo político. Coordenadora escolar, Francilene Santos compareceu ao evento para participar do debate e elogiou a organização. “Está tudo muito bonito e bem feito, aprovei demais. Atividades como esta são importantes para construirmos uma política mais igualitária e participativa com ampla representação feminina. Atos como esse contribuem”.