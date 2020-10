Apoio e incentivo popular marca caminhada de Bocalom na Via Chico Mendes

Com um número cada vez maior de apoiadores, a caminhada do candidato à Prefeitura de Rio Branco, Tião Bocalom (Progressistas), na Via Chico Mendes, uma das mais movimentadas da capital, foi marcada pelo grande apoio e incentivo popular de comerciantes, trabalhadores e simpatizantes ao longo do trajeto percorrido. Jovens, adultos e idosos pararam para dialogar com o prefeiturável sobre os projetos dele, apontarem demandas e incentivar a busca por mudança.

Vendedora em um estabelecimento de produtos de limpeza na região, a jovem Larissa Hemelly, foi uma das centenas de pessoas que declararam apoio total ao progressista por acreditar nas ideias dele para a cidade. “Analisei todos os que estão na disputa e concluí que somente o Bocalom tem boas propostas para fazer uma mudança de verdade na nossa cidade e na vida das pessoas. Ao meu ver, ele é único capaz de fazer uma gestão séria, eficiente e comprometida com a população”.

A opinião da jovem também é compartilhada pelo garçom Hernandes Silva, que trabalha em um restaurante nas imediações. Para ele, o candidato é o único que há anos dedica a vida em prol das pessoas mais desassistidas pelo poder público. “Vou dar meu voto de confiança nele por acreditar que somente ele é capaz de mudar de verdade cuidando bem da Saúde, Educação e de toda a infraestrutura da cidade. O Bocalom merece ganhar e vou trabalhar muito para que isso aconteça”.

O prefeiturável destacou a confiança que as pessoas têm nele, fortalecendo os ideais de servi-las ainda mais como agente público. “O prefeito nada mais é do que um funcionário público da população que precisa fazer um bom trabalho e alcançar resultados, assim como na iniciativa privada. Receber todo esse apoio e carinho me enche de felicidade e aumenta ainda mais minha vontade de servir a população com uma atuação honesta. Darei o meu melhor caso seja eleito”.