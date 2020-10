Tarauacá: Governador Gladson declara apoio à Abdias da Farmácia

Nesta segunda-feira, dia 26, o candidato à prefeito de Tarauacá, Abdias da Farmácia, acompanhado de sua vice, Bebé Damasceno, e o ex-prefeito Rodrigo Damasceno, foram convidados pelo Governador Gladson Cameli, para um encontro público no gabinete do Governador.

O encontro fazia parte da agenda oficial do Governador, e nos bastidores comenta-se que foi iniciativa pessoal de Cameli. No encontro, Gladson declarou expressamente que apoiará Abdias e Bebé. Fez fotos, e gravou um vídeo, que será publicado nos últimos dias de campanha.

Gladson que se afastou do PP, tem escolhido seus candidatos à dedo, e dito que não seguirá orientações partidárias, e que seu critério de escolha é a capacidade de gestão do candidato e governabilidade.

Com a decisão de hoje, Gladson deixa claro que sua “guerra-fria” com o vice-governador Major Rocha (PSL), não interferirá em suas escolhas políticas, uma vez que Bebé Damasceno pertence ao PSDB, partido dominado por Mara Rocha, irmã do vice.

Semana passada, o Vereador Radamés Leite (PSB) e o Vereador Presidente da Câmara Raquel de Souza (PT), declararam apoio à Abdias e Bebé, coligação DEM/PSDB – 25. Os empresários Valdo do Girassol e Pires da Art Ferro, também ingressaram na campanha do 25.