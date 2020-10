Bocalom e Marfisa falam sobre projetos para Rio Branco em entrevista; veja também agenda desta quinta-feira, dia 22

C andidatos à Prefeitura da maior cidade do Acre, Tião Bocalom (Progressistas) e Marfisa Galvão (PSD) falaram sobre os projetos que elaboraram para Rio Branco na gestão 2021-2024 em entrevistas concedidas para a TV Gazeta, afiliada da Record TV no estado, na quarta-feira, 21. A primeira foi realizada no programa Balanço Geral, com o prefeiturável, e a segunda no início da tarde no Gazeta Entrevista, com a vice.