Bocalom recebe apoio de lideranças evangélicas e faz declaração de princípios

Com o decorrer da campanha eleitoral deste ano, a candidatura de Tião Bocalom (Progressistas) à Prefeitura de Rio Branco ganha cada vez mais adesão dos diferentes segmentos sociais. Em reunião realizada no Comitê Central na quarta-feira, 21, ele recebeu o apoio de dezenas de lideranças evangélicas de diferentes denominações. Além do diálogo sobre os projetos elaborados para a próxima gestão e recepção de demandas, o candidato fez a declaração dos princípios que ele segue.

Combate às drogas, apoio aos centros de recuperação para tratamento de dependentes químicos, harmonia com a sociedade, uso racional dos recursos naturais e auxílio aos trabalhos sociais desenvolvidos pelas igrejas foram alguns dos diversos compromissos apresentados por Bocalom aos líderes espirituais. No ato, ele documentou os prelúdios que o norteiam e assinou o documento para reafirmar diante dos participantes os valores que o guiam tanto na vida pública como na privada.

Para a pastora Maria de Fátima da Mota, que acompanha a vida pública do candidato e vota nele há mais de quatro eleições, a explanação feita por ele mostra a seriedade e o compromisso de trabalho para quem mais precisa. “Todos os princípios que ele nos falou eu já conhecia de perto e na prática. Mais uma vez o apoiarei por conhecer a integridade e sinceridade deste homem. É exemplar para todos. Bocalom será o melhor prefeito que o Acre terá pelos próximos quatro anos”.

O prefeiturável destacou o papel social que as igrejas desenvolvem na sociedade acreana e garantiu que manterá parceria com as entidades para alavancar a assistência social na cidade. “Estou muito feliz de estar com todos vocês, que lideram instituições que auxiliam pessoas onde o poder público não chega. As igrejas nunca tiveram o devido respeito e consideração das nossas autoridades mesmo sendo extremamente importantes. Mas isso mudará, podem contar comigo”.