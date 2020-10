BOCALOM E MARFISA: Agenda desta sexta-feira, dia 23

AGENDA BOCALOM E MARFISA

23/10 SEXTA-FEIRA

6h – Reunião entre empresários e Bocalom

7h – Panfletagem no Bairro Universitário

Concentração: Entrada do bairro Universitário com a participação de Bocalom e Marfisa

12h – Almoço

15h – Reunião com lideranças com Bocalom no comitê central

16h – Participação de Bocalom no lançamento da candidatura Cleissa França

Rua Isaura Parente n°2043, Bocalom e Marfisa

16h – Reunião com empresários e Bocalom

16h Panfletagem Bairro tucumã (Concentração: parque do tucumã)

Movimento liderado pelo deputado José Bestene – Progressistas

17h – Reunião com empresários e Marfisa