Bocalom recebe carinho de eleitores em caminhada e carreata; veja também agenda desta sexta

Emoção e esperança. Estas são as palavras que definem de forma literal a candidatura de Tião Bocalom (Progressistas) e Marfisa Galvão (PSD) à Prefeitura de Rio Branco nas Eleições 2020. O resultado foi a transformação da mini carreata, realizada na tarde desta quinta-feira, 22, em uma enorme carreata que passou por diversos bairros da parte alta da capital.

Em todos os locais, o candidato a prefeito recebeu centenas de manifestações de carinho, palavras de incentivo e apoio incondicional de comerciantes, empresários, populares e trabalhadores de diferentes segmentos. A agenda ainda contou com uma caminhada realizada no bairro José Augusto.

Ao longo das duas atividades que movimentaram intensamente a cidade, tendo como um dos principais participantes o senador Sérgio Petecão, Bocalom e Marfisa ouviram reclamações e sugestões de trabalho para a próxima gestão, apresentaram os projetos elaborados para o Plano de Governo 2020-2021, colheram novas ideias para melhorar ainda mais as metas estabelecidas e festejaram com as pessoas que se uniram ao movimento. A militância foi responsável por animar ainda mais os eleitores que apoiam o novo projeto.

Fabiana Martins da Silva, auxiliar administrativa em uma empresa no bairro José Augusto, fez questão de chamar Bocalom para fazer uma selfie e pegar santinhos para distribuir aos amigos/familiares. “Para mim, das pessoas que estão concorrendo ele é o mais preparado para transformar a nossa cidade com cuidado real com as pessoas, principalmente as mais desassistidas. Meu voto e de toda a família é dele. É a hora, chegou a vez de termos o melhor”.

O prefeiturável destacou que “a mini carreata superou nossas expectativas. Um sucesso total, porque estamos chegando em todos os bairros, podendo acenar e pedir voto a todos”.

Microempresário, Sérgio Nascimento da Silva dialogou sobre diversos assuntos com o candidato e o apresentou para todos os funcionários do empreendimento. Para ele, Bocalom é o único capaz de alavancar os pequenos negócios, além de fortalecer a economia com foco na geração de emprego e renda. “Ele sempre esteve com a gente e nos apoiou como secretário e Estado e os agricultores como presidente da Emater. É um cara do povo que sempre pensa no próximo”, falou.

AGENDA BOCALOM E MARFISA

23/10 SEXTA-FEIRA

6h – Reunião entre empresários e Bocalom

7h – Panfletagem no Bairro Universitário

Concentração: Entrada do bairro Universitário com a participação de Bocalom e Marfisa

12h – Almoço

15h – Reunião com lideranças com Bocalom no comitê central

16h – Participação de Bocalom no lançamento da candidatura Cleissa França

Rua Isaura Parente n°2043, Bocalom e Marfisa

16h – Reunião com empresários e Bocalom

16h Panfletagem Bairro tucumã (Concentração: parque do tucumã)

Movimento liderado pelo deputado José Bestene – Progressistas

17h – Reunião com empresários e Marfisa