“Não tenho dúvidas de que toda Baixada é 11”, diz Bocalom

Com o decorrer da campanha, a candidatura de Tião Bocalom (Progressistas) e Marfisa Galvão (PSD), à Prefeitura de Rio Branco, toca mais pessoas e desperta o sentimento de esperança de um futuro melhor. Em caminhada na Baixada da Sobral na terça-feira, 20, com a militância, populares e candidatos à Câmara de Vereadores, eles receberam o apoio de centenas de populares que abraçaram com alegria o desejo de mudança dos candidatos a prefeito e vice do município.

Técnico de celular em uma loja na região, o jovem Vitor Antônio de Melo declarou que votará em Bocalom por acreditar que ele viabilizará a geração de emprego e renda na cidade, principalmente para a juventude. “Escolhi votar no Bocalom porque vi que ele visa muito a juventude com as ideias que têm para oportunizar um futuro melhor para nós. É justamente disso que nós precisamos, a juventude ser percebida e reconhecida na sociedade. Acredito muito nele”.

Carlos Espíndola, proprietário de uma loja de salgados, afirmou que toda a família apoiará o projeto do candidato e da social democrata por representar uma mudança verdadeira. “De todas as campanhas que vi, esta é a mais bonita e melhor. Emociona de verdade ver o povo alegre como numa festa. O Bocalom veio de baixo, sabe das necessidades da gente que sofre e é único capaz de resolver”. Além das idas a casas e comércios, os candidatos também foram abordados nas ruas.

“Não tenho dúvida nenhuma que toda a Baixada é 11. Sempre fui acolhido de forma especial pelas pessoas que vivem e trabalham aqui, o que não é diferente desta vez. Aliás, a diferença de agora para outras eleições é que o carinho das pessoas aumentou. Creio que aqui temos mais de 50% dos votos da região porque é isso que os cidadãos nos transmitem nas conversas que temos. Graças a Deus o sentimento de esperança por dias melhores aumenta em todos”, disse Bocalom.

Gari em uma empresa de coleta de resíduos na cidade, Alex da Conceição de Souza deu uma rápida pausa no trabalho para cumprimentar os postulantes ao Executivo Municipal e manifestar apoio. “Voto neles porque sei que o Bocalom é trabalhador honrado e a Marfisa comprometida com a sociedade. Eles merecem ganhar essa eleição e no que depender de mim serão eleitos. A emoção que eles transmitem passa uma confiança de que as coisas podem ser feitas do jeito certo”.

Para Marfisa Galvão, todas as demonstrações dadas no evento fortalecem ainda mais a vontade de trabalhar pelos rio-branquenses. “Nós temos o lema de que temos que servir a população e não ao contrário. O apoio popular está cada vez maior e nossa campanha cresce, pode dar boca no primeiro turno. Fico muito gratificada em abraçar, conversar e conhecer de perto os anseios das pessoas. Isso nos aproxima da realidade. Só tenho a agradecer, mas o trabalho não para”, finalizou.