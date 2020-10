BOCALOM E MARFISA: Agenda desta quarta-feira, dia 21

06h30 – Entrevista com Bocalom na TV Gazeta Balanço Geral

06h30 – Entrevista com Bocalom na TV Gazeta Balanço Geral

08h – Caminhada no Bairro Mocinha Magalhães

08h – Caminhada no Bairro Mocinha Magalhães

Concentração: na frente do Brasileirinho

Concentração: na frente do Brasileirinho

12h30 – Entrevista com a vice-prefeita Marfisa Galvão na TV Gazeta

12h30 – Entrevista com a vice-prefeita Marfisa Galvão na TV Gazeta

17h – Bandeiraço na Rotatória do Aviário

17h – Bandeiraço na Rotatória do Aviário

17h30 – Reunião com empresários

17h30 – Reunião com empresários

19h – Reunião com pastores no Comitê central

19h – Reunião com pastores no Comitê central