Bocalom exonera Marfisa do cargo e inicia uma temporada de demissões e nomeações

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (ainda PP), demitiu nesta segunda-feira, 24, a vice-prefeita Marfisa de Lima Galvão, que estava nomeada pelo Decreto nº 003, de 01 de Janeiro de 2021, no cargo de Secretaria Municipal de Assistência Social.

O Diário Oficial desta segunda-feira, informa que ocupará o cargo Suellen Araújo da Silva, nomeada para exercer o cargo de Secretária Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos.

Entretanto, Marfisa continuará exercendo o cargo de vice-prefeita, eleita pelo povo. Este cargo não está sujeito às vontades do prefeito ou de sua equipe. Nos próximos dias Bocalom possivelmente se filiará em um dos partidos na orbita do senador Márcio Bittar.

Os cargos até então que pertenciam ao PSD de Marfisa, serão tomados como “espólio” pelo prefeito Bocalom e distribuídos entre aliados. Certamente, os próximos meses serão de “guerra fria” entre as equipes da vice-prefeita e Bocalom.

No Diário Oficial de hoje, constam várias exonerações de pessoas ligadas à Marfisa e ao PSD do senador Sérgio Petecão, e também nomeações de indicados por Bocalom e aliados (veja aqui).

No Diário de hoje, foram exonerados, além de Marfisa Galvão, Natália Medeiros dos Santos que ocupava cargo comissionado na Secretaria de Saúde, Josemir Rosas dos Santos, Secretaria de Cuidados com a Cidade e Fabíula Lins de Oliveira Coelho, na Secretaria de Gestão Administrativa.

Estão ainda na “lista negra” do Bocalom: o diretor de Assistência, Jefferson Barroso; o presidente da Fundação Garibaldi Brasil, Pedro Henrique Aragão, e outras dezenas de pessoas com cargos de menor relevância ligadas a Petecão. Nos bastidores comenta-se que o senador teria mais de 200 cargos no Município, mas o próprio Petecão e os líderes de seu grupo, como o presidente do Avante, Solino Matos, negam.

Marfisa, na qualidade de vice-prefeita, possui informações e documentos “privilegiados” que, segundo alguns interlocutores, poderão eclodir uma crise sem precedentes.