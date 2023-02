ONG sem apoio do poder público fechará em razão de dívidas e falta de ajuda

ONG que cuida de animais abandonados no AC tem dívida de R$ 31 mil e pode fechar por falta de doações.

Por falta de recursos, resgate de animais está suspenso por voluntários da ONG Patinha Carente.

Resgate de animais está suspenso por voluntários por falta de recursos — Foto: Arquivo/ONG Patinha Carente

Uma dívida de R$ 31 mil com clínicas veterinárias de Rio Branco e a falta de doações podem causar o fechamento da ONG Patinha Carente, que atua no resgate de animais há mais de dez anos. Em situação crítica, os voluntários suspenderam os resgates e colocaram 20 animais em lares provisórios que precisam de abastecimento com ração e medicamentos.

No último sábado (18), a coordenação da ONG divulgou, em uma rede social, que devia R$ 33 mil com atendimentos veterinários. Nesta terça-feira (21), a advogada Vanessa Facundes, uma das fundadoras, disse que conseguiu arrecadar R$ 2 mil e pagou algumas dívidas.

“Continuamos devemos R$ 18 mil em uma clínica, R$ 2 mil em outra e outros serviços veterinários. Tudo resulta nesse montante. A gente tem um grupo que tem 15 pessoas que nos comunicamos sobre os casos que aparecem. Mas, as doações vem mais dos nossos pedidos nas redes sociais mesmo”, explicou.

A advogada diz que tinha o apoio nas castrações dos animais do Centro de Zoonoses, contudo, essa parceria foi interrompida com a suspensão dos serviços. Os procedimentos estão suspensos por conta de uma reforma no local, que deve durar 90 dias.