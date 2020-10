Bocalom recebe apoio popular em caminhada e bandeiraço na capital.

A agenda do candidato à Prefeitura de Rio Branco, Tião Bocalom (Progressistas), foi bem movimentada na quinta-feira, 8. Além das diversas reuniões com lideranças de bairros e de movimentos sociais, ele participou de uma grande caminhada pelo Calçadão da Benjamin Constant, no Centro da capital, e bandeiraço no cruzamento da Avenida Nações Unidas com a Avenida Antônio da Rocha Viana. Nas duas ocasiões, o postulante recebeu apoio espontâneo de muitos populares.

Ao longo das atividades de campanha, o prefeiturável ouviu as demandas de comerciantes e das pessoas que passavam pelas ruas. Segundo Bocalom, as propostas ajudam aprimorar cada vez mais o Plano de Governo que busca incentivar o empreendedorismo e a geração de emprego. “Essa vai ser a característica da nossa gestão, o contato direto com o povo, o olho no olho e a conversa franca para fazer o que é preciso”, falou.

Tanto a caminhada quanto o bandeiraço contaram com a participação dos candidatos à Câmara de Vereador pelo Progressistas e PSD, militância dos dois partidos e de dezenas de pessoas que se voluntariaram para integrar as ações. “É bom demais receber o carinho das pessoas e o reconhecimento delas em relação a luta que travo para proporcionar o melhor para todos nós”.

Apoiador da candidatura do progressista, o ambulante Sebastião Ferreira afirmou que votará em Bocalom por acreditar nas boas intenções dele. “É um homem forte, que não desiste e quer fazer um trabalho para tornar a nossa cidade moderna, produtiva e independente. Para mim, o Bocalom é a melhor opção porque ele entende do que fala e sabe o caminho certo para modernizar Rio Branco e deixar essa cidade ajeitada de verdade, boa de se viver. Vou fazer campanha para ele”.

Agenda Bocalom e Marfisa – 11

Sexta -feira, 09/10/20

Manhã – Reunião com empresários.

Caminhada no Bairro São Francisco.

Reunião com lideranças religiosas.

Tarde

15h30 – Bandeiraço e adesivaço no Mercado da SEMSUR – Baixada da Sobral.

16h30 – Reunião com Pastores.

17h – Participação de Inauguração do Comitê de campanha de candidato a vereador da coligação.

19h – Reunião com líderes de Bairros da Capital.

20h – Participação do Lançamento de candidatura a vereador da coligação.