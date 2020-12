Bocalom, Zequinha e Rosana se reúnem com o presidente nacional do PP, Ciro Nogueira

O prefeito eleito de Rio Branco, Tião Bocalom, esteve na tarde desta terça-feira, 15, no gabinete do presidente de seu partido, o Progressista, Senador Ciro Nogueira. Ele foi conduzido pela senadora Mailza Gomes que, junto com o presidente, fizeram de Bocalom o candidato do PP em Rio Branco.

O prefeito eleito de Cruzeiro do Sul Zequinha Lima e a prefeita eleita de Senador Guiomard, Rosana Gomes, ambos do Progressista, também estavam presentes na agenda em Brasília.

Além de ser um dos dois prefeitos eleitos pelo PP em segundo turno em capitais brasileiras, o outro foi

Cícero Lucena em João Pessoa(PB), Bocalom foi o quinto mais votado proporcionalmente. Ele recebeu os parabéns do presidente e a garantia de que o partido e sua equipe vão ser atenciosos para com Rio Branco. “Bocalom você terá nossa ajuda” disse Ciro Nogueira.

Bocalom agradeceu a atenção do presidente e, principalmente, por ter acreditado em sua história política a pedido da Senadora Mailza Gomes. “Sou muito grato ao senhor e a senadora Mailza e também ao partido no Acre por nos possibilitar a candidatura que, com o apoio do PSD, outros parceiros e o povo, foi vitoriosa e agora junto com nossa vice Marfisa, a equipe e os 17 vereadores, vamos fazer uma boa gestão para mudar para melhor a situação de vida dos riobranquenses. Quero mesmo contar com o apoio de Brasília para trabalhár-mos bem em Rio Branco” disse Bocalom.

A senadora Mailza Gomes disse estar feliz com o atual momento político no Acre e garantiu que estará sempre a disposição para ajudar com seu mandato. “Nós queremos o bem do Acre, agora temos que sair do palanque político e realmente trabalhar pelo bem das famílias. O projeto Produzir para Empregar vai dar certo e trazer a prosperidade para a nossa região” analisou a senadora.