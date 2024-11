Boeing: Trabalhadores aceitam proposta e encerram greve – 05/11/2024 – Mercado

Sam Levine in Allentown, Pennsylvania



Para comemorar seu aniversário este ano, Phil Haegele juntou-se ao final de uma longa fila em uma seção eleitoral com sua esposa em uma tarde quente de outono e esperou para votar para Donald Trump.

Foi a primeira vez que Haegele, um encanador de 47 anos, votou antecipadamente. Mas ele ouviu no rádio que um juiz havia prorrogado a votação antecipada no condado de Bucks, um campo de batalha no sudeste do país. Pensilvânia onde ele mora. Ele foi bombardeado com “provavelmente 50 mensagens de texto” encorajando-o a sair e votar, e foi o que fez.

“Muitas agências de notícias que seguimos diziam que estavam tentando fazer com que o máximo de apoiadores de Trump votassem antecipadamente, para tentar evitar o máximo de fraude possível”, disse ele.

A decisão de Haegele de passar o seu aniversário à espera de votar sublinhou o que está em jogo em cada votação na Pensilvânia, que pode ser o mais valorizado dos sete estados decisivos neste outono.

A Pensilvânia tem 19 votos eleitorais – o maior número de qualquer estado indeciso – e o caminho para obter 270 votos eleitorais vencendo a eleição é mais complicado para o candidato que não a vence. Tanto Trump quanto Kamala Harris cruzaram o estado durante a última semana de campanha e, na segunda-feira, realizaram comícios de duelo com cerca de uma hora de intervalo no vale de Lehigh, uma das partes mais competitivas do estado. Harris dedicou todo o último dia da campanha à Pensilvânia, fazendo quatro paradas no estado.

“Estou bastante apavorado”, disse Sonny Berenson, 20 anos, estudante da faculdade Muhlenberg que participou do comício de Harris lá na segunda-feira. “Esta é provavelmente a eleição mais controversa da história americana e vivemos num Estado que pode decidir isso. Então me sinto muito poderoso e com muito medo, mas obviamente espero e rezo para que Kamala vença.”

Sentada na arquibancada a algumas fileiras de distância, Danielle Shackelford, 68, funcionária da loteria da Pensilvânia de Allentown, disse estar otimista de que Harris ganharia. Ela disse que o aborto era uma questão importante para ela e que havia muitas mulheres que apoiavam Harris silenciosamente sobre o assunto.

“Eles estão lutando com tudo dentro deles para lutar contra o que foi divulgado”, disse ela. “O que Trump fez foi desencadear a ira das mulheres.”

Ambas as campanhas lutam pelos votos da considerável população latina da Pensilvânia. Há mais de 500 mil eleitores latinos no estado e a campanha de Trump passou a última semana a tentar reforçar esse apoio depois de um comediante ter chamado Porto Rico de “ilha flutuante de lixo” num comício.

Participantes de um comício de Harris. Fotografia: Elinor Kry/The Guardian

Os eleitores em um de seus comícios em Allentown realmente não achavam que a piada prejudicaria suas chances no estado. Alguns disseram que acharam a piada de mau gosto, mas isso não afetaria a forma como as pessoas iriam decidir.

Incríveis US$ 1,2 bilhão foram gastos em publicidade política no estado, de acordo com NPRo máximo de qualquer estado oscilante. É a primeira vez que os gastos num único estado dos EUA ultrapassam mil milhões de dólares num ciclo, a saída relatou. As interestaduais do estado estão repletas de outdoors para ambos os candidatos. Placas de gramado e outdoors estão divididos quase igualmente, com casas próximas umas das outras e do outro lado da rua apoiando diferentes candidatos. Apesar de todos esses gastos, as pesquisas mostram que a corrida está mesmo morto.

Também tem havido intensa disputa jurídica sobre se os votos por correspondência deveriam ser rejeitados por questões técnicas. A Suprema Corte da Pensilvânia decidiu no final de outubro que o estado não precisava aceitar cédulas enviadas pelo correio sem data. Depois, o Supremo Tribunal dos EUA decidiu na sexta-feira que aqueles que tivessem o seu voto por correspondência rejeitado por se terem esquecido de o colocar numa capa secreta poderiam votar provisoriamente no dia das eleições.

Trump usou uma retórica alarmante na última semana de campanha para solidificar o que já estava claro há meses: ele se recusará a aceitar uma derrota na Pensilvânia ou em outros estados que possa perder. Ele disse aos seus apoiadores em Lilitz no domingo que “não deveria ter saído” da Casa Branca.

Ele também distorceu uma investigação sobre pedidos de recenseamento eleitoral potencialmente fraudulentos no condado de Lancaster para sugerir falsamente que há votos falsos sendo emitidos. Embora as autoridades estejam investigando formulários de registro suspeitos, elas não disseram que nenhum voto ilegal foi emitido.

“Acho que será uma explosão”, disse Trump. “Eu sei que eles vão trapacear novamente.” Não houve evidências de fraude na Pensilvânia em 2020.

Depois de passar anos atacando o voto antecipado e o voto pelo correio, Republicanos encorajaram os apoiadores a votar mais cedo. É uma mensagem que ressoou em eleitores como Rene Diaz Jr, um maquinista de 36 anos que esperou cerca de 45 minutos para votar no condado de Bucks no Halloween.

“Em 2020, houve alguns locais de votação que supostamente tiveram a rede de água quebrada e todas essas coisas aconteceram e as pessoas não puderam votar”, disse ele. Uma tubulação de água quebrou na State Farm Arena em Atlanta enquanto as cédulas eram contadas em 2020; isto não impediu ninguém de votar.

Diaz disse que seus principais problemas nesta eleição foram a economia, a política externa e a fronteira.

“Estamos afogados em tantas dívidas que não deveríamos ajudar a travar duas guerras e enviar países para travar duas guerras e ajudar a financiar outros programas”, disse ele. “Tenho filhos e é importante que eles cresçam com a vida que tenho.”

“Eles estão optando por não ajudar nosso próprio país”, disse sua esposa Amanda Diaz, 31 anos, que estava na fila vestida com uma fantasia de Halloween.

Elizabeth Slaby, uma senhora de 81 anos de Allentown, chegou ao comício de Harris em Allentown às 6h de segunda-feira com seu filho e neto. Ela disse que era republicana há mais de 50 anos, mas mudou seu registro cinco dias depois de 6 de janeiro.

Apoiadores torcem em um comício de Harris em Allentown, Pensilvânia, em 4 de novembro de 2024. Fotografia: Elinor Kry/The Guardian

Joe Biden venceu a Pensilvânia por pouco mais de 88.000 votos em 2020, afastando o estado de Trump. A sua vitória oferece um roteiro do que Harris terá de fazer para vencer o estado – conseguir uma participação monstruosa nos subúrbios de tendência democrata de Filadélfia, cortar as margens de Trump nas áreas republicanas e reconquistar os eleitores da classe trabalhadora no nordeste do estado.

É por isso que a batalha pela Pensilvânia está a ser travada em locais como o condado de Luzerne, um antigo centro industrial no nordeste do estado. Barack Obama venceu o condado em 2012 por quase cinco pontos; Trump venceu em 2016 por quase 20 pontos. Quatro anos depois, Biden conseguiu um desempenho ligeiramente melhor, melhorando o desempenho de Clinton em seis pontos. Democratas não deverão virar o condado, mas esperam reduzir ainda mais a margem de vitória de Trump.

Romilda Crocamo, administradora do condado, disse estar preocupada com a violência no dia das eleições. Durante o período de votação inicial, ela teve que chamar um xerife ao escritório eleitoral para acabar com uma briga. Um dos funcionários eleitorais foi chamado de injúria racial e outro foi cuspido. O condado instalou novas barricadas no gabinete eleitoral e todos os outros funcionários do governo trabalharão noutro local no dia das eleições.

No domingo anterior à eleição, um grupo de cerca de uma dúzia de colportores se reuniu em um pequeno escritório da Action Together Northeast Pennsylvania, no centro de Wilkes-Barre, sede do condado, para bater de porta em porta. Jessica Brittain, diretora de organização e comunicação do grupo, examinou um roteiro que os colportores poderiam usar nas portas. “Sabemos que o aborto é um dos maiores motivadores em todas as corridas em que trabalhamos este ano”, disse ela.

Uma das pessoas presentes na tela era Gary Williams, um banqueiro aposentado de 73 anos que mora nos arredores da cidade. Naquela manhã, disse ele, sua placa no gramado da Harris-Walz foi roubada pela segunda vez. Ele disse que já havia colocado um substituto.

“Quero um presidente que obviamente diga a verdade e tome decisões com base em fatos”, disse ele.

No final da tarde de domingo, Jimmy Conroy, um jovem de 27 anos, que lidera a campanha de campanha da Action Together, disparou entre casas na zona sul de Wilkes-Barre. Muitas das portas já estavam cheias de panfletos de diversos candidatos. No dia anterior, Conroy disse que alguém chamou a polícia para investigá-lo (os policiais foram embora sem incidentes).

Conroy passou anos batendo de porta em porta na Pensilvânia e uma das coisas que mais se destacou para ele nesta eleição foi a diferença de idade entre as pessoas que apoiam Trump e Harris.

Os mais jovens, disse ele, estão “ou indecisos ou inclinados para Trump”.

No comício de Harris em Allentown na segunda-feira, Carmen Bell, 68, disse que optou por ser otimista em relação aos resultados.

“Não posso me permitir inclinar-me para o negativo porque isso está muito além dos limites. Eu sinto que ela vai conseguir e não vai ser tão perto quanto parece”, disse ela.