Bombeiros encontram corpo de jovem que tentou atravessar Rio Acre a nado na Capital

Equipes de mergulhadores do 2º Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar do Acre encontraram na manhã desta quarta-feira, 20, o corpo de um homem de 27 anos que estava desaparecido desde o último final de semana em Rio Branco.

Os militares realizaram buscas por quatro dias consecutivos, até obtiverem êxito na operação de hoje. Segundo as equipes, as primeiras buscas iniciaram no domingo, dia 17, nas proximidades da ponte metálica de Rio Branco (Ponte Juscelino Kubitscheck).

De acordo com os bombeiros, o rapaz teria pulado no Rio Acre e tentado fazer a travessia a nado. “Segundo informações de amigos, o jovem estava sob efeito de álcool e resolveu entrar na água, na madrugada de domingo”, informou o órgão.

Um dos mergulhadores, Cabo Francenilson da Silva, destacou que o que mais dificultou as buscas foi a forte correnteza e a descida de balseiros, que são galhos, troncos de árvores que aumentam com a cheia do rio. “A situação estava bem complicada, pois o rio está enchendo e descendo muitos balseiros, mergulhávamos e a correnteza nos arrastava mesmo estando com aproximadamente 100 (cem) quilos de peso”, disse.

O corpo da vítima foi localizado e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os devidos procedimentos.