Durante discussão, mulher fere homem a golpes de gargalo de garrafa na Conquista

José Martins Gameleira, de 31 anos, foi ferido com um gogó de garrafa no início da tarde desta quarta-feira, 20, após uma discussão na rua José Magalhães, no bairro Conquista, em Rio Branco.

De acordo com informações da polícia, José e uma mulher não identificada passaram a noite usando entorpecentes e, no início da tarde de hoje, começaram a discutir. Foi quando a mulher tomou posse de uma garrafa, quebrou e desferiu um golpe que atingiu uma artéria da vítima. Após a ação, a mulher fugiu do local.

A ambulância do SAMU foi acionada, os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam José ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

Policiais Militares estiveram no local e após colher as características da agressora fizeram rondas na região em busca de prendê-la, mas ela não foi encontrada.

O caso será investigado pela Polícia Civil.