Boxer morre após o colapso durante a luta – DW – 31/03/2025

No fim de semana, o intermediário Governo sírio anunciou um novo conjunto de 23 ministros de gabinetes, que devem administrar o país pelos próximos cinco anos até que as eleições possam ser realizadas.

Em uma cerimônia na capital síria Damasco, na noite de sábado, o presidente interino, Ahmad al-Sharaa, proclamou que “estamos testemunhando o nascimento de uma nova fase em nossa jornada nacional, e a formação de um novo governo hoje é uma declaração de nossa vontade compartilhada de construir um novo estado”.

Até agora, o governo do zelador havia sido dominado por aliados ou membros de Hayat Tahrir al-Shamou HTS, o grupo rebelde que al-Sharaa cabe e que levou a ofensiva que derrubou o regime do ditador sírio Bashar Assad.

Se o novo gabinete continuasse sendo dominado por homens religiosos e ex -combatentes da província de Idlib, onde o HTS estava no comando, teria sido um sinal preocupante de que o HTS pretendia consolidar seu poder, disseram observadores. Mas se o gabinete fosse composto por Uma mistura de sírios que representam as diferentes comunidades, etnias e religiões do país, que podem ser consideradas um sinal positivo.

Em fevereiro, a Síria realizou um “diálogo nacional”, onde os sírios de todas as esferas da vida foram convidados a contribuir com idéias para um novo governo Imagem: Omar al-Bam/dw

Novos ministérios criados

Observadores e analistas internacionais e sírios, bem como cidadãos comuns, cumprimentaram o anúncio do novo gabinete com otimismo cauteloso.

Como havia sido amplamente esperado, o HTS manteve os ministérios cruciais, incluindo assuntos externos, defesa, justiça e interior. Mas cerca de metade dos novos ministros não são afiliados ao grupo, oferecendo uma mistura de representação da comunidade e qualificações profissionais.

A mídia da Síria. O número de ministros alawitas caiu de quatro para um, eles relataram, Ministros cristãospassaram de dois para um; Atualmente, existem dois ministros curdos (em comparação com nenhum dos governos anteriores), enquanto a representação druscida permaneceu a mesma, com um ministro. Assim como sob o regime de Assad, os ministros que pertencem à seita sunita do Islã estão na maioria.

No início de dezembro de 2024, o regime de Assad foi deposto depois de mais de uma década de guerra civil brutal na Síria Imagem: Aaref Watad/Afp/Getty Images

O novo gabinete tem alguns novos portfólios, fundiu os antigos e até se livrou de alguns.

Novas carteiras incluem um Ministério da Juventude e Esportes e um Ministério de Emergências e Gerenciamento de Desastres. O óleo, a água, a eletricidade e a energia foram fundidos em apenas um para energia. Economia e indústria também estão agora juntos.

Ministro da Saúde trabalhou na Alemanha

Nas mídias sociais, muitos sírios celebraram a natureza tecnocrática do novo gabinete. A maioria dos novos ministros são profissionais, até especialistas, em seus campos, disseram eles – muitas vezes mais, de fato, do que os ministros em muitos outros países, incluindo a Alemanha e os EUA.

Exemplos incluem o novo Ministro das Finanças. Mohammad Yasser Barniyah estudou economia nos EUA, treinou no Federal Reserve de Nova York e trabalhou anteriormente como economista no Fundo Monetário Árabe. O novo ministro da Economia, Mohammad Nidal Al-Shaar, é um professor de economia que ensinou na Síria e nos EUA. Al-Shaar realmente ocupou o mesmo cargo entre 2011 e 2012 e é um dos vários novos nomeados que trabalhavam anteriormente para o regime autoritário de Asaad.

Hind Kabawat, a única mulher no gabinete, é o novo ministro de Assuntos Sociais e Trabalho Imagem: Bakr Al Kasem/Anadolu/Picture Alliance

O novo ministro da Energia, Mohammed Al-Bashir, treinou como engenheiro elétrico e trabalhou como engenheiro sênior no setor de energia síria antes da Guerra Civil. Mais recentemente, ele foi o primeiro-ministro do governo interino da Síria e, antes disso, o chefe da administração civil no território HTS-Held, no norte da Síria. Mas como o trabalho do primeiro-ministro foi eliminado em favor de um sistema presidencial, Al-Bashir recebeu o ministério de energia.

O novo ministro da Saúde da Síria, Musab al-Ali, é um neurocirurgião que teve suas qualificações reconhecidas e trabalhou na Alemanha Depois de chegar lá em 2014. Ele também se tornou o chefe da comunidade síria na Alemanha (SGD), uma organização que promove a cooperação entre alemães e sírios, e era bem conhecida por oferecer suas habilidades médicas em áreas controladas pela oposição da Síria durante a guerra. Mais recentemente, ele organiza delegações de médicos alemães e sírios para viajar para a Síria como voluntários.

Notavelmente, Al-Ali substitui uma das nomeações mais controversas do governo interino até agora: Maher al-Sharaa, irmão do presidente sírio, vinha atuando no ministro da Saúde desde dezembro passado. O HTS também substituiu outro nomeado controverso, o ministro da Justiça anterior, que supostamente supervisionou as execuções em Idlib.

Um dos compromissos mais populares é o de Raed Saleh, que co-fundou e depois liderou o Capacetes brancosForça de Defesa Civil voluntária da Síria, por 10 anos durante a guerra. Apropriadamente, Saleh agora é o Ministro do Meio Ambiente, Emergências e Desastres da Síria.

A nomeação do advogado canadense-sírio Hind Kabawat como o novo ministro de Assuntos Sociais e Trabalho, chamou elogios e causou controvérsia. O ativista da paz cristão era membro sênior da equipe de negociação da oposição síria em Genebra durante a guerra. Alguns críticos lamentaram o fato de que Kabawat é a única mulher no gabinete de 23 membros e disse que deveria haver mais mulheres no poder. Enquanto isso, os islâmicos fortes aparentemente ficaram irritados com a nomeação de Kabawat porque a acusam de apoiar os direitos LGBTQ. Muitos dos hardliners chateados voltaram a 2015, quando Kabawat substituiu um arco -íris em sua foto de perfil no Facebook da Rede Social.

Crítica curda

Mas a mais insatisfação com o novo gabinete até agora veio da administração autônoma da Síria-Burdish Run da Síria Norte e Oriental, muitas vezes chamada de Aanes.

Nenhum membro da Aanes ou das forças democráticas sírias lideradas pelos EUA (SDF) lideradas por curdos (SDF) estão no gabinete.

Mas ele apresenta um Kurd sírio: Mohammed Terko, que se baseia em Damasco e estudado em Leipzig, Alemanha, é o novo ministro da Educação.

Apesar disso, uma declaração de Aanes reclamou que o novo gabinete não conseguiu “levar em consideração a diversidade da Síria, continuando a manter o controle de uma única parte sobre ele e não fornecendo uma representação justa e genuína para todos os componentes do povo sírio”.

As diferenças entre os curdos da Síria e outras comunidades sírias não são novas, mas se aprofundaram durante a guerra e, Apesar de um acordo recente entre al-Sharaa e o sdfainda não foi resolvido.

Na segunda-feira, o presidente Al-Sharaa disse que os novos ministros foram escolhidos por sua competência porque o objetivo do governo é reconstruir o país. Ao mesmo tempo, “não será capaz de satisfazer todos”, disse ele durante uma transmissão na televisão estadual para o Eid Holiday.

Editor: Anne Thomas