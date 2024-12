Braithwaite, JP e Villasanti, os destaques

Edgard Matsuki – Repórter da Agência Brasil



Esta primeira semana do mês de dezembro de 2024 é recheada de datas de conscientização. Hoje (1º) é o Dia Mundial de Combate à Aids. Mais do que uma data para homenagear vítimas da doença, o dia destaca a importância da prevenção e controle do vírus HIV.

Em 3 de dezembro, temos duas datas importantes para refletirmos. Uma delas é o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência. A data que promove a inclusão e conscientização sobre os desafios e direitos das pessoas com deficiência foi tema de um debate no programa Revista Brasil, que você pode escutar abaixo:

A semana também tem algumas celebrações relacionadas a algumas atividades. No dia 2 (amanhã) são celebrados o Dia Nacional do Samba e o Dia Nacional da Astronomia. A primeira das datas já foi comemorada em matérias do Repórter Brasil de 2014, 2016 e no ano passado.

Para fechar a semana, temos duas celebrações de 75 anos. No dia 5, a cantora Angela Maria Diniz Gonçalves, mais conhecida como Angela Ro Ro, completa 75 anos. Ela já teve obras destacadas em veículos da EBC como o Arte Clube (da Rádio MEC) e já participou de edições do Tarde Nacional e É Tudo Brasil:

Dezembro de 2024 01 Estreia da Série Clássicos do Ouvinte, na MEC FM (17 anos) Assinatura do Tratado da Antártida (65 anos) – documento assinado pelos países que reclamavam a posse de partes continentais da Antártida, em que se comprometem a suspender suas pretensões por período indefinido, permitindo a liberdade de exploração científica do continente, em regime de cooperação internacional Entra em vigor o Tratado de Lisboa assinado em 2007 (15 anos) – documento com acordo e termos elaborados pelos países-membros da União Europeia que pretende reformar ou alterar determinadas características legislativas do bloco Diamantina é reconhecida pela Unesco como Patrimônio Cultural da Humanidade (25 anos) Dia Mundial de Combate à AIDS – comemoração internacional, que conta com o apoio da OMS; está mencionada na Resolução A/RES/43/15 de 27 de outubro de 1988 da 38ª sessão da Assembleia Geral da ONU, em prol da Prevenção e controle da AIDS, sendo celebrada com iluminação vermelha em monumentos de vários países do mundo 02 Primeira transmissão da TV Brasil (17 anos) Nascimento da artista plástica paulista Anita Malfatti (135 anos) Morte do locutor paulista Luís Lombardi Neto, o Lombardi (15 anos) Morte do aristocrata e escritor francês Donatien Alphonse François de Sade, o Marquês de Sade (210 anos) Roberto Marinho inaugura a Rádio Globo, no Rio de Janeiro (80 anos) Realização, na Academia Imperial de Belas Artes, da primeira exposição de Artes realizada no país, a “Exposição da Classe de Pintura Histórica” (195 anos) Dia Internacional da Abolição da Escravatura – comemoração instituída pela ONU na Resolução nº 50/167 de 22 de dezembro de 1995, para marcar a data da aprovação da Resolução Nº 317 da 4ª Sessão da Assembleia Geral da ONU em 2 de dezembro de 1949, que então adotou a “Convenção para a Repressão do Tráfico de Pessoas e a Exploração da Prostituição de Outrem” Dia Nacional do Samba Dia Nacional da Astronomia Dia Nacional das Relações Públicas Encerramento do 1º Encontro Nacional da Arte Capoeira Circo Voador (40 anos) 03 Nascimento do jornalista e empresário fluminense Roberto Marinho (120 anos) Morte do pintor francês Auguste Renoir (105 anos) – expoente do Movimento Impressionista Lançamento do PlayStation (30 anos) Desastre de Bhopal (40 anos) – foi um vazamento de gás ocorrido em uma fábrica de pesticidas na Índia; é considerado o pior desastre industrial da história Dia Internacional das Pessoas com Deficiência – comemoração instituída pela 37ª Sessão Plenária Especial sobre Deficiência da Assembleia Geral da ONU, através da Resolução 47/3 de 14 de outubro de 1992, para marcar a data da adoção do “Programa de Ação Mundial para as Pessoas com Deficiência” que foi criado em 3 de dezembro de 1982 noutra Assembleia da ONU Dia Nacional de Combate à Pirataria e à Biopirataria 04 Nascimento do músico estadunidense Dennis Wilson (80 anos) – conhecido principalmente por ter sido um dos fundadores e baterista da banda de rock The Beach Boys Morte do matemático, teórico político e filósofo inglês Thomas Hobbes (345 anos) – autor das obras “Leviatã” e “Do cidadão” Terreiro de candomblé baiano Roça do Ventura é tombado patrimônio Cultural do Brasil pelo IPHAN (10 anos) – um dos únicos terreiros fora de Salvador que obtiveram esse reconhecimento 05 Nascimento da cantora fluminense, Angela Maria Diniz Gonçalves, a Angela Ro Ro (75 anos) Morte do jornalista, político e escritor maranhense Humberto de Campos (90 anos) – ocupante da cadeira 20 da Academia Brasileira de Letras Dia Internacional dos Voluntários para o Desenvolvimento Econômico e Social – comemoração instituída pela ONU na Resolução nº A/RES/40/212 de 17 de dezembro de 1985 Dia Mundial do Solo – comemoração instituída em agosto de 2002 no 17º Congresso Mundial da União Internacional de Ciências do Solo para marcar a data do nascimento do rei tailandês, Sua Majestade Bhumibol Adulyadej, que veio ao mundo em 5 de dezembro de 1927, e que é tido como responsável por muitas atividades em prol do avanço da ciência do solo e pela proteção do solo Dia Nacional da Pastoral da Criança – comemoração instituída pela lei nº 11.583 de 28 de novembro de 2007; tem por fim, marcar a data da fundação da Pastoral da Criança no Brasil, que se deu em 5 de dezembro de 1983, a partir de um programa experimental, lançado na localidade brasileira de Florestópolis-PR, pela iniciativa da médica pediatra e sanitarista brasileira, Zilda Arns Neumann, com o apoio do então Arcebispo da cidade brasileira de Londrina-PR, Dom Geraldo Majella Agnelo 06 Nascimento dos gêmeos cartunistas e chargistas paulistas Francisco e Paulo Caruso (75 anos) Morte do marinheiro gaúcho João Cândido Felisberto, o Almirante Negro (55 anos) – foi líder da Revolta da Chibata em 1910 Dia Nacional de Mobilização dos Homens pelo fim da Violência contra as Mulheres – comemorado no Canadá e ratificado no Brasil pela Lei nº 11.489 de 20 de junho de 2007 Dia Nacional do Extensionista Rural 07 Nascimento da atriz e modelo fluminense Roberta Close (60 anos) – foi a primeira modelo transexual a posar nua para a edição brasileira da revista Playboy; também já desfilou para inúmeras marcas de moda, incluindo Thierry Mugler, Guy Laroche e Jean Paul Gaultier Encerramento da Rede Ferroviária Federal (25 anos) – empresa estatal brasileira de transporte ferroviário que cobria boa parte do território brasileiro Estreia da telenovela brasileira “O Direito de Nascer”, na TV Tupi São Paulo e TV Rio (60 anos) Dia Internacional da Aviação Civil – comemoração instituída em 1994 na Resolução A29-1 da Assembleia da Organização Internacional de Aviação Civil que foi ratificada pela ONU em 1996, para marcar a data da assinatura da “Convenção sobre a Aviação Civil Internacional”; tem o propósito de gerar e reforçar a consciência mundial sobre a importância da aviação civil internacional no desenvolvimento social e econômico dos Estados





