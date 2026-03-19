Economia e Negócios
Levantamento aponta preferência por slots e Aviator entre destaques de 2025
Um levantamento divulgado pela KTO, uma bet legalizada brasileira, apresenta quais jogos concentraram maior volume de acessos e rodadas ao longo de 2025. O estudo considera diferentes categorias disponíveis em cassino online, como slots, crash games e bingo, e indica maior presença dos slots entre os títulos mais utilizados.
Os dados mostram que os slots lideram em volume de acessos na plataforma analisada. Entre os títulos mais recorrentes estiveram o Fortune Tiger, Fortune Rabbit e KTO Big Bass Splash, além de outros jogos como Tigre Sortudo, Fortune Dragon, Touro Sortudo, Fortune Ox e Gates of Olympus, que também apareceram com frequência nas sessões registradas.
De acordo com o levantamento, o Fortune Tiger apresentou a maior média de popularidade entre os slots, com 39,29%, além de média de rodadas de 11,84% no período analisado. Na sequência, Fortune Rabbit e KTO Big Bass Splash mantiveram participação constante ao longo do ano, figurando entre os títulos mais acessados da categoria.
Entre os chamados crash games, o jogo Aviator aparece como o jogo com maior presença em 2025. O título registrou média de popularidade de 12,45% e média de rodadas de 3,25%, ficando à frente de outros jogos do mesmo segmento em diferentes períodos analisados.
Outros jogos da mesma categoria também aparecem no levantamento, como JetX, KTO High Flyer, FlyX, Mines (Spribe) e Spaceman. Esses títulos seguem uma mecânica baseada em multiplicadores progressivos durante as rodadas, o que contribui para sua presença recorrente nas sessões.
O Aviator também esteve associado ao maior multiplicador registrado no período, com marca de 31.001x em fevereiro de 2025. O levantamento cita ainda resultados como 25.000x no JetX e 204.798x no KTO High Flyer, conforme dados da plataforma.
Os dados do levantamento indicam variação no interesse dos usuários entre diferentes formatos disponíveis no cassino online. Os slots concentram a maior parte dos acessos, enquanto os crash games mantêm participação relevante, com presença do Aviator entre os títulos mais recorrentes ao longo de 2025.
Economia e Negócios
Expandindo as fronteiras globais de investimento, a Futurionex lança serviço de tokenização de ativos securitários
A plataforma de negociação de criptomoedas Futurionex anunciou o lançamento do serviço de “tokenização de ativos securitários”, que transforma valores mobiliários tradicionais em certificados digitais na blockchain. O serviço oferece aos usuários globais ferramentas de investimento mais transparentes, acessíveis e eficientes. Esse movimento é parte da estratégia da Futurionex de “transferir ativos financeiros tradicionais para a blockchain”, proporcionando aos investidores uma nova forma de alocar ativos de alta qualidade de maneira transfronteiriça.
O serviço cobre toda a cadeia de “emissão – custódia – liquidação – distribuição de lucros”, com interfaces padronizadas que conectam os ativos base e um registro unificado de eventos para rastrear mudanças importantes. Isso facilita a verificação de preços, slippage e a eficiência de execução. Para melhorar a acessibilidade, a plataforma introduziu ferramentas de market making e gestão de liquidez, oferecendo negociação 24/7 para minimizar atritos entre fusos horários.
A Futurionex também destaca a “visibilidade do processo” com um painel de dados visualizados, permitindo que os investidores verifiquem transações históricas, curvas de fundos e distribuições de lucros. A plataforma oferece suporte para alertas personalizados e gestão de limites, ajudando os usuários a ajustar suas posições em momentos de volatilidade.
Embora a tokenização não altere os riscos de crédito ou liquidez dos ativos, ela pode aumentar a eficiência de descoberta de preços e expandir a participação de investidores, criando sinergias com a infraestrutura existente de ativos digitais. A Futurionex planeja expandir gradualmente a gama de ativos e serviços, promovendo a aceitação regulatória e a liquidez no mercado global de ativos digitais.
Economia e Negócios
The BRICS Youth Educational Alliance of Artificial Intelligence was launched, with Chinese AI education enterprise YBC appointed as the first rotating coordinator
Photo caption: Representatives from BRICS countries witness the launch of the alliance.
Recently, the Founding Conference of the BRICS Youth Education Alliance of Artificial Intelligence was held in Beijing, the capital of China. As a leading enterprise in China’s AI education, YBC was specially invited by the BRICS Strategic Projects International Alliance to become one of the founding members, undertaking overall alliance planning and organizing AI education development exchanges among BRICS countries. This appointment marks the international recognition of China’s practice in youth AI education.
Government representatives, top academics, and industry leaders from BRICS countries, including China, Brazil, Russia, Nigeria, jointly witnessed the launch of the alliance. The establishment of the alliance aims to implement the BRICS leaders’ initiative to expand educational cooperation, using AI education as an entry point to promote in-depth collaboration in the field of emerging technology education. Participants at the meeting agreed that strengthening youth AI education cooperation is of great significance for cultivating future technological talents and bridging the digital divide.
YBC’s appointment follows its years of commitment to youth AI education. Founded in 2017, YBC has trained more than 8 million students across China, with its campus-based programs covering more than 4,500 schools in 30 provinces. The company has also developed a programming creation platform with 39 proprietary intellectual property rights and launched a large language model tailored for education with 70 billion parameters to support teaching.
The “4C Education System,” pioneered by YBC, is a significant reflection of its core competitiveness, which focuses on developing students’ abilities in four areas: underlying cognition, composite thinking,self-efficacy, and cross-disciplinary integration. The framework outlines a pathway from cognitive development to competence-building. The concept has gained recognition in China, and several courses have been selected as case studies for UNICEF’s “AI for Children” initiative. For years, YBC has consistently participated in international educational exchange activities, sharing its practical achievements in youth AI education at various international forums and accumulating extensive experience in international cooperation.
At the ceremony, YBC founder Li Yi, and also the alliance’s first rotating chair, outlined the organization’s mission: “Using technology as a bridge to promote cross-cultural exchanges among young people in BRICS countries, build an educational ecosystem for youth cognitive development in the AI era, and foster future creators for the age of artificial intelligence.” To support this goal, Li announced several initiatives, including establishing a “BRICS AI Education Future Center” in Beijing as a base for exchanges and research; launching a“YEA BRICS AI Forum” as a regular platform for dialogue; starting a “One Million Class Hours Donation Program” to help expand AI education across BRICS countries; and jointly developing a “BRICS AI Education System” adapted to different national contexts，exploring replicable educational models.
To ensure efficient transnational cooperation, the Alliance Secretariat will be permanently stationed at the headquarters of YBC in Beijing, responsible for daily operations and project implementation. A committee comprising representatives from member countries will also be established to facilitate ongoing international collaboration. This mechanism design fully takes into account the diverse cultural backgrounds of BRICS countries and strives to achieve resource sharing on the basis of respecting national conditions.
Photo caption: The chairman of the BRICS Strategic Projects International Alliance presents a plaque to YBC.
Mikhail Borisov, chairman of the BRICS Strategic Projects International Alliance, hailed the alliance as a strategic initiative to build a shared future. He noted the organization plans to bring together global educational resources and cultivate talent across BRICS countries through activities such as competitions, summer camps, and teacher training programs. He also expressed confidence in YBC’s ability to help advance the alliance’s work.
The launch of the alliance marks anpractical steptoward the institutionalization of education cooperation among BRICS countries and reflects growing international engagement of China’s AI education sector. As a founding member, YBC will contribute ideas such as its “4C education framework” to international collaboration efforts, andoffer a “Chinese solution” to BRICS nations.The company is expected to provide educational resources while also supporting the development of AI education systems and international partnerships.
With the alliance now formally established, YBC and its BRICS partners plan will advance cooperation across areas including joint curriculum development, teacher training, academic exchange, and youth engagement. The alliance also aims to expand its initiatives to other regions in the future, contributing to a more open and inclusive global AI education landscape. As the first rotating coordinator, YBC will YBC will fully leverage its professional strengths and rely on the BRICS platform to advance the development of AI literacy among youths worldwide, and contribute to nurturing future innovators.
Economia e Negócios
A Thryqenon conecta empresas, redes elétricas e usuários finais por meio de cenários de energia distribuída
Nos últimos anos, com o avanço acelerado de projetos de geração distribuída e energia compartilhada em várias regiões do mundo, a cooperação entre empresas, distribuidoras de energia e consumidores passou a ocupar posição central no debate do setor elétrico. Nesse cenário, a estratégia da Thryqenon para geração distribuída busca estruturar de forma gradual, um modelo colaborativo que conecte empresas, rede elétrica e usuários finais, despertando interesse no mercado.
A expansão de ativos como sistemas solares fotovoltaicos, baterias de armazenamento e pontos de recarga para veículos elétricos vem transformando o sistema elétrico tradicional. O modelo, antes mais centralizado, tornou-se descentralizado, com múltiplos agentes participando da produção e do consumo de energia. Embora a geração distribuída aumente a flexibilidade e incentive o consumo local, ela também amplia a complexidade da gestão operacional. Problemas como dados fragmentados, falta de clareza sobre responsabilidades e ineficiência na compensação financeira dificultam a integração plena desses ativos ao mercado.
Diante desse contexto, o setor passou a valorizar menos soluções isoladas e mais a coordenação entre diferentes participantes do ecossistema. A proposta da Thryqenon está baseada na cooperação entre múltiplas partes, promovendo alinhamento de informações por meio de padronização de dados e regras claras de liquidação financeira. Com isso, empresas, distribuidoras e consumidores conseguem operar com maior transparência, reduzindo custos de comunicação e divergências na apuração de valores.
Por meio dessa estrutura, empresas podem utilizar dados detalhados para planejar a compra de energia e atender exigências regulatórias. As distribuidoras, por sua vez, conseguem otimizar o despacho e o equilíbrio da rede com base em informações operacionais em tempo real. Já os consumidores e proprietários de sistemas distribuídos passam a ter regras mais claras de participação e recebimento de receitas.
O token TRYQN é utilizado como instrumento digital para liquidação de transações de energia, gestão de créditos de carbono e incentivos dentro do ecossistema, funcionando como meio de troca nas operações.
À medida que o setor elétrico avança rumo à descentralização e diversificação, a criação de um modelo colaborativo eficiente torna-se essencial. A aplicação da Thryqenon nesse contexto representa uma proposta prática para fortalecer a integração entre os participantes, cujo impacto deverá ser validado pela experiência de mercado ao longo do tempo.
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