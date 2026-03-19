Levantamento aponta preferência por slots e Aviator entre destaques de 2025

Um levantamento divulgado pela KTO, uma bet legalizada brasileira, apresenta quais jogos concentraram maior volume de acessos e rodadas ao longo de 2025. O estudo considera diferentes categorias disponíveis em cassino online, como slots, crash games e bingo, e indica maior presença dos slots entre os títulos mais utilizados.

Os dados mostram que os slots lideram em volume de acessos na plataforma analisada. Entre os títulos mais recorrentes estiveram o Fortune Tiger, Fortune Rabbit e KTO Big Bass Splash, além de outros jogos como Tigre Sortudo, Fortune Dragon, Touro Sortudo, Fortune Ox e Gates of Olympus, que também apareceram com frequência nas sessões registradas.

De acordo com o levantamento, o Fortune Tiger apresentou a maior média de popularidade entre os slots, com 39,29%, além de média de rodadas de 11,84% no período analisado. Na sequência, Fortune Rabbit e KTO Big Bass Splash mantiveram participação constante ao longo do ano, figurando entre os títulos mais acessados da categoria.

Entre os chamados crash games, o jogo Aviator aparece como o jogo com maior presença em 2025. O título registrou média de popularidade de 12,45% e média de rodadas de 3,25%, ficando à frente de outros jogos do mesmo segmento em diferentes períodos analisados.

Outros jogos da mesma categoria também aparecem no levantamento, como JetX, KTO High Flyer, FlyX, Mines (Spribe) e Spaceman. Esses títulos seguem uma mecânica baseada em multiplicadores progressivos durante as rodadas, o que contribui para sua presença recorrente nas sessões.

O Aviator também esteve associado ao maior multiplicador registrado no período, com marca de 31.001x em fevereiro de 2025. O levantamento cita ainda resultados como 25.000x no JetX e 204.798x no KTO High Flyer, conforme dados da plataforma.

Os dados do levantamento indicam variação no interesse dos usuários entre diferentes formatos disponíveis no cassino online. Os slots concentram a maior parte dos acessos, enquanto os crash games mantêm participação relevante, com presença do Aviator entre os títulos mais recorrentes ao longo de 2025.