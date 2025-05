Brasileiro se disfarça de Batman e leva conforto a pacientes em hospital que amam o herói; vídeo

Pela primeira vez, Gisele Bündchen, de 44 anos, compartilhou uma foto do filho caçula, que está com 3 meses. O bebê aparece de costas com uma mantinha com a frase “I love my mom” (eu amo minha mãe). A criança é cercada de mistérios, pouco se sabe sobre o menino porque a mãe não gosta de expor a família.

Filho da modelo com o instrutor de jiu-jitsu Joaquim Valente, o bebê recebeu como segundo nome “River” (rio, em português), mantendo uma tradição de Gisele de colocar nos filhos alguma referência à natureza.

A foto foi postada por Gisele neste Dia das Mães com uma declaração de amor à maternidade e imagens da família dela de costas. Ela escreveu em inglês e português: “Ser mãe tem sido o meu maior presente. Uma jornada que me ensina, me transforma e me enche de gratidão todos os dias”.

O porquê de tanto silêncio

Ao compartilhar as fotos, Gisele tenta justificar a ausência tanto nas redes sociais como também na mídia.

“Tenho estado silenciosa por aqui mas muito ocupada vivendo a vida. Às vezes, os momentos mais lindos não são compartilhados, são simplesmente vividos. Ultimamente, tenho abraçado ritmos mais lentos, conexões mais profundas e a beleza das lições que vêm com a presença.”

Mãe de Benjamin Rein, 15 anos, e Vivian Lake, 12, com o ex Tom Brady, atleta aposentado norte-americano, os filhos mais velhos de Gilese também têm como segundo nome referências à natureza. “Lake” significa “lago” e “Rein” é uma variação de “rain”, “chuva”.

Parabenizada nas redes

Nas redes sociais, fãs e admiradores reagiram surpresos às imagens compartilhadas por Gisele, sempre discreta e reservada. Há comentários em português e inglês.

“Por mais pessoas com uma essência linda como esta mulher”, afirmou uma internauta em português.

“O amor de mãe molda o mundo. Lindo isso”, disse outra.

Em inglês, uma seguidora comentou que: “Incrível como ela consegue viver esta gravidez discreta! Muito bem, Gisele”.

Veja o post de Gisele Bündchen com a primeira foto do filho caçula:

Gisele Bündchen postou a foto com a mãe, Vania, e faz uma declaração de amor à maternidade. Foto: @giselebundchen







