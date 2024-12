Briefing de guerra na Ucrânia: Kyiv confirma ganhos russos em torno de Pokrovsk | Ucrânia

DA REUTERS



Os fãs de Gerard Butler estão acostumados a ver o ator escocês aparecer para salvar o mundo em filmes de ação como “Invasão à Casa Branca” e “Alerta Máximo”.

Mas em seu último filme, o ator de 55 anos assume um papel um pouco diferente: um Papai Noel cantor e, às vezes, rapper.

Butler dá voz ao Papai Noel em “The Night Before Christmas in Wonderland”, ainda sem tradução (algo como “A Véspera de Natal no Mundo das Maravilhas”). Trata-se de uma adaptação cinematográfica musical animada do livro infantil ilustrado de Carys Bexington e Kate Hindley.

A história é uma mistura entre o poema “Era a Noite Antes do Natal” e “Alice no País das Maravilhas” e mostra o Papai Noel viajando para o País das Maravilhas para entregar um presente e se metendo em problemas com uma Rainha de Copas que odeia o Natal.

“Este é um curta-metragem de animação divertido, não é algo que eu normalmente faria ou que seria esperado que eu fizesse, mas adorei a oportunidade de fazer performances diferentes em áreas diferentes”, disse Butler à Reuters. “A família inteira estará sorrindo e eu quero fazer parte dessas coisas.”

O roteiro do filme, que conta com a atriz de “Bridgerton” (Netflix) Simone Ashley como Alice e a estrela de “Game of Thrones” Emilia Clarke como a Rainha de Copas, é todo em versos rimados.

“Para ser honesto, a coisa toda foi meio que um desafio”, disse Butler, que também é conhecido pelo épico filme de ação “300” e pela saga de animação “Como Treinar o Seu Dragão”.

“Eu tenho que cantar umas músicas malucas, é um rap no qual não consigo respirar. Então, foram muitos desafios, mas alguns divertidos”, disse.

Questionado se planejava fazer mais filmes de Natal no futuro, Butler disse: “Eles estão falando sobre fazer uma continuação. Não tenho certeza se posso dizer, mas já temos uma história sobre para onde o Papai Noel vai em seguida, que outro personagem de conto de fadas ele conhece. Ele poderia embarcar em uma missão? E pelo que ouvi até agora, parece incrível.”

“The Night Before Christmas in Wonderland” ainda não tem data de estreia no Brasil.