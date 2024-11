Brighton surpreende Manchester City e Liverpool tem cinco vantagem – Football Weekly | Futebol

Presented by Max Rushden, with Barry Glendenning, Seb Hutchinson and Nick Ames. Produced by Silas Gray. Executive produced by Phil Maynard.



No podcast de hoje: Pep Guardiola supervisiona uma quarta derrota consecutiva sem precedentes com A derrota do Manchester City por 2 a 1 para o Brighton. Os ajustes de Fabien Hürzeler no segundo tempo mudaram a maré, deixando Liverpool com cinco pontos de vantagem na liderança. A estratégia de bola parada do Aston Villa foi um desastre ou Austin MacPhee está simplesmente sem ideias?

Noutros lugares, o Arsenal está a poucos passos de uma vitória em Stamford Bridge, com Martin Ødegaard a brilhar, mas O empate tardio de Pedro Neto mantém o nível do Chelsea. Os problemas dos Spurs continuam com o Ipswich conquistando uma primeira vitória brilhantee Ruud van Nistelrooy encerra sua bem-sucedida passagem interina pelo United com uma nota alta.

O painel também analisa O domínio do Newcastle sobre o Nottingham ForestFulham vitória fácil no Palacee as lutas contínuas do West Ham. E há também a violência da semana passada em Amesterdão, antes do Ajax-Maccabi Tel Aviv.

Além disso, respondemos às suas muitas perguntas sobre o derby de Cambridgeshire e melhoramos o clima com a conversa sobre a apresentação surpresa de Chris Wilder no pub – tudo no último Guardian Football Weekly.

