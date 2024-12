Cachorrinho Fred, que ficou quase 1 mês desaparecido, volta para casa

Esta semana, o Talibã anunciou que mais de 100 pessoas foram presas no Nordeste Afeganistão por supostamente cultivar papoula do ópio.

As prisões foram feitas em uma região que já havia desafiado a proibição oficial da cultura implementada em 2022, pelo que o Taleban chamou de Afeganistão.

“Seu líder supremo, Hibatullah Akhundzada, busca reduzir a produção de ópio a zero”, disse à DW Abdul Haq Akhund Hamkar, vice-ministro de combate ao narcotráfico do Ministério do Interior do Afeganistão.

O ópio é feito da papoula do ópio, que por sua vez é o produto básico das drogas pesadas heroína e morfina.

Até 2022, o Afeganistão era o país com a maior área de cultivo de papoula de ópio do mundo.

A proibição levou a um registro Queda de 95% nas colheitas de papoula em 2023.

De acordo com o Gabinete das Nações Unidas contra a Droga e o Crime, o rendimento dos agricultores provenientes vendas de ópio caiu de cerca de 1,36 mil milhões de dólares (1,29 mil milhões de euros) em 2022 para 110 milhões de dólares (104 milhões de euros) em 2023.

A papoula do ópio precisa de menos água e mão-de-obra do que outras culturas, dizem os agricultores. Imagem: Abdul Khaliq/AP/dpa/aliança de imagem

O ópio permanece incomparável

A proibição atingiu duramente agricultores como Asadollah. O camponês do sul do Afeganistão está a lutar para sobreviver depois de já não lhe ser permitido cultivar ópio, passados ​​cerca de 20 anos.

“Nossos campos não são mais tão férteis como antes”, disse Asadollah à DW. “Mesmo que as culturas de ópio tivessem sido proibidas no Alcorão”, disse Asadollah, “elas teriam nos mantido vivos e nos salvado da fome”.

“No momento, só ganhe uma fração do que costumávamos ganhar com o cultivo do ópio”, disse Asadollah.

Outros agricultores tentaram mudar para cereais ou feijões.

Mas Hazratali, um agricultor do sul do Afeganistão, disse à DW que existem grandes desafios.

“A quantidade de água necessária é demasiado elevada, o risco de pragas está a aumentar e a quantidade de trabalho é enorme”, disse Hazratali.

“O cultivo do ópio era muito mais fácil e lucrativo”, acrescentou Hazratali.

Os talibãs “ainda não apresentaram um plano para os agricultores que já não têm permissão para cultivar papoilas de ópio”, disse à DW Zalmai Afzali, antigo porta-voz do Ministério Antinarcóticos do Afeganistão.

O Taleban também reduziu a colheita de papoula do ópio durante seu primeiro reinado até 2001 Imagem: Mohammed Shoaib Amin/AP Aliança de foto/imagem

Procure por substitutos

O Afeganistão é um dos países mais pobres do mundo, com até 80% da sua população trabalhando na agricultura.

Em comparação com outras culturas, o cultivo do ópio é muito mais rentável, mesmo durante as secas.

Portanto, representou uma fonte segura de renda para muitos agricultores.

Muitos socialmente grupos desfavorecidoscomo desempregados e mulheres nas regiões rurais, também beneficiaram disto.

Agora estas pessoas perderam a sua fonte de rendimento.

Considerando o seca atual e as difíceis condições climáticas no Afeganistão, não existem à vista muitas outras opções economicamente viáveis ​​e amigas do ambiente.

Antes de os talibãs tomarem o poder em 2021, o governo do Afeganistão não teve sucesso no combate ao cultivo de papoula.

“Houve duas razões principais para isso”, disse o ex-porta-voz Afzali.

“Em primeiro lugar, as estratégias foram desenvolvidas fora do Afeganistão e não funcionaram como planeado no terreno. E, em segundo lugar, não fomos capazes de implementar estes planos por razões de segurança e devido aos ataques talibãs”, disse ele.

Mais de 80% dos afegãos trabalham na agricultura Imagem: Javed Tanveer/AFP

Produção de papoula volta a crescer

No passado, a milícia terrorista Taliban costumava financiar as suas atividades através do tráfico de droga.

Segundo os especialistas, até 60% do rendimento anual dos talibãs provinha do cultivo e do comércio de drogas até à tomada do poder.

Os Taliban reduziram drasticamente a produção de ópio durante o seu primeiro período de governo, de 1996 a 2001.

Desde que a proibição total das papoilas do ópio entrou em vigor em 2022, custou aos Taliban a simpatia dos agricultores nas zonas rurais.

“Precisamos de ajuda internacional para os agricultores. Estamos sob sanções. A população sofre com a pobreza. E há muitos toxicodependentes. Gostaríamos de trabalhar em conjunto com organizações internacionais”, disse o vice-ministro da luta contra o narcotráfico, Abdul Haq Akhund Hamkar. , disse à DW.

Em Novembro, o Gabinete das Nações Unidas contra a Droga e o Crime informou que o cultivo de ópio no Afeganistão tinha aumentou em 19% em 2024 em comparação com o ano anterior e apesar da proibição.

A área cultivada é de 12.800 hectares (30.720 acres), segundo a ONU.

Reza Shirmohammadi contribuiu para este artigo, que foi publicado originalmente em alemão.