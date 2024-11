Cachorro avisa família e salva tutor que teve ataque cardíaco em casa

As tropas norte-coreanas teriam entrado em confronto com as forças ucranianas na região russa de Kursk pela primeira vez na terça-feira, mesmo dia em que os eleitores americanos foram reeleitos. Donald Trump para presidenteum isolacionista que argumentou contra o envio de mais ajuda militar à Ucrânia.

“As primeiras batalhas com soldados norte-coreanos abrem uma nova página de instabilidade no mundo”, disse o presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, no seu discurso noturno. “Devemos fazer tudo para que este passo russo tenha como objectivo expandir a guerra – para realmente aumentá-la – para tornar este passo um fracasso.”

O ministro da Defesa ucraniano, Rustem Umerov, disse que os confrontos foram de “pequena escala” e que as tropas norte-coreanas não lutavam como formações separadas, mas estavam incorporadas em unidades russas disfarçadas de Buryats da Federação Russa.

No sábado, a inteligência militar da Ucrânia (GUR) disse que a Rússia transferiu mais de 7.000 militares norte-coreanos “para áreas perto da Ucrânia” na última semana de outubro – um número muito superior aos 3.000 soldados norte-coreanos. havia dito que estavam na Rússia Região de Kursk em 30 de outubro.

O GUR disse que a Rússia transportou as tropas em 28 aeronaves russas e as armou com morteiros, rifles de assalto e metralhadoras russos.

A Rússia comprometeu 45 mil homens para expulsar as forças ucranianas de Kursk e estava tentando aumentar o seu número, disse o comandante-em-chefe ucraniano, Oleksandr Syrskii, nas redes sociais.

“Não há tropas russas suficientes nesta direção, por isso estão a tentar atrair militares da Coreia do Norte para lá”, escreveu ele.

As forças russas sofreram altas taxas de baixas em Kursk, de quase 21 mil soldados, incluindo pouco menos de 8 mil mortos, disse Syrskii.

Nem Moscovo nem Pyongyang reconheceram os relatos de tropas norte-coreanas lutando ao lado dos russos.

John Kirby, porta-voz da segurança nacional de Washington, disse que se as tropas norte-coreanas entrarem em combate, serão “um alvo justo” para as forças ucranianas. O presidente dos EUA, Joe Biden, disse aos repórteres que a Ucrânia poderia atirar nos norte-coreanos se eles entrassem em território ucraniano.

A Ucrânia lançou uma contra-invasão do território russo há três meses como uma defesa activa porque recebeu informações de que as forças de Moscovo estavam prestes a invadir a região adjacente de Sumy.

Na sexta-feira, Zelenskyy disse no seu discurso noturno que poderia atacar preventivamente os alegados novos inimigos da Ucrânia, mas os aliados não lhe permitiram fazê-lo.

“Agora, vemos todos os locais onde a Rússia está a acumular estes soldados norte-coreanos no seu território – todos os seus campos. Poderíamos atacar preventivamente se tivéssemos a capacidade de atingir com alcance suficiente. E isso depende dos nossos parceiros. No entanto, em vez de fornecer as tão necessárias capacidades de longo alcance, a América está a observar, a Grã-Bretanha está a observar, a Alemanha está a observar. Todos estão apenas esperando que os militares norte-coreanos comecem a atacar os ucranianos.”

A Coreia do Norte pareceu encorajada pela sua nova parceria estratégica com Moscovo, lançando um novo Na semana passada, o Míssil Balístico Intercontinental (ICBM) registrou o maior tempo de voo de um míssil norte-coreano.

No Verão passado, a Rússia e a Coreia do Norte assinaram um acordo estratégico que, segundo elas, incluía uma cláusula de defesa mútua.

O interesse de Pyongyang em colocar tropas no terreno contra a Ucrânia decorre do seu desejo de aprender métodos militares atualizados, disse o Instituto para o Estudo da Guerra, um think tank com sede em Washington.

“Os militares da Coreia do Norte não experimentam combates convencionais em grande escala desde 1953 e entendem que a sua doutrina não está preparada para lutar numa guerra moderna, especialmente contra um adversário sofisticado como a Coreia do Sul”, disse o ISW.

Isso representava o risco de aumentar a liberdade de movimento da Coreia do Norte e a sua capacidade de desestabilizar a região Ásia-Pacífico.

“A Coreia do Norte pode estar a utilizar o seu crescente alinhamento com a Rússia para reduzir a sua dependência da República Popular da China (RPC), reduzindo assim a influência de Pequim sobre o regime norte-coreano”, disse o ISW.

“Uma redução da influência da RPC sobre a Coreia do Norte provavelmente reduzirá a estabilidade da Península Coreana e colocará em perigo a região mais ampla da Ásia-Pacífico, porque a RPC utiliza a sua influência para conter a agressão da Coreia do Norte.”

A reeleição de Trump

Na quarta-feira, Zelenskyy foi um dos primeiros líderes europeus a felicitar Trump pela sua vitória eleitoral.

“Contamos com um forte apoio bipartidário à Ucrânia nos Estados Unidos”, escreveu ele no X, antigo Twitter.

O apoio dos EUA poderá cair numa segunda presidência de Trump.

No ano passado, Trump instou os republicanos do Congresso a votarem contra um pacote de ajuda militar de 61,4 mil milhões de dólares à Ucrânia, atrasando-o em seis meses.

Durante a campanha, ele afirmou que acabaria com a guerra na Ucrânia “num dia” se vencesse.

“Eu, como seu próximo presidente dos Estados Unidos, trarei a paz ao mundo e acabarei com a guerra… Ambos os lados poderão se unir e negociar um acordo”, escreveu ele em sua rede de mídia social, Truth Social, em julho. .

Ainda na semana passada, Trump disse num podcast que Zelenskyy “nunca deveria ter deixado aquela guerra começar” porque “essa guerra é um perdedor”.

Mas nas vésperas das eleições, Trump também parecia assumir uma postura beligerante em relação a Moscovo, apesar de expressar frequentemente admiração pelo presidente russo, Vladimir Putin.

Numa entrevista ao The Wall Street Journal em 18 de outubro, Trump disse ter dito a Putin: “Vladimir, se você for atrás da Ucrânia, vou bater-lhe com tanta força que você nem vai acreditar. Vou bater em você bem no meio da maldita Moscou… Somos amigos. Não quero fazer isso, mas não tenho escolha.”

A guerra no ar

A Ucrânia e a Rússia intensificaram o seu combate aéreo, bem como as suas operações terrestres.

O Estado-Maior da Ucrânia disse na semana passada que o uso de drones russos estava aumentando.

Dos 6.987 drones Shahed usados ​​este ano, 2.023 foram usados ​​somente em outubro.

“Destes, 1.185 foram destruídos ou suprimidos pelos defensores ucranianos, 738 unidades foram perdidas no local e outros 29 UAVs deixaram o espaço aéreo controlado do nosso país.”

Os drones “perdidos” provavelmente ficaram desorientados pela guerra electrónica defensiva ucraniana.

Na semana passada, a Ucrânia sofreu ataques ininterruptos de drones todas as noites, inclusive contra áreas residenciais.

Na sexta-feira à noite, a Ucrânia abateu 39 UAVs e derrubou outros 21 através de interferência, dos 71 lançados.

Na noite seguinte, derrubou 66 dos 96 UAVs.

Durante a noite de domingo, o país abateu 50 dos 80 drones Shahed e um segundo tipo de drone não identificado, informou sua Força Aérea.

Durante a noite de quarta-feira, a Ucrânia abateu 38 drones e desorientou 20.

A Ucrânia respondeu com ataques de longo alcance à infra-estrutura russa, utilizando drones que ela própria fabricou.

Um vídeo surgiu na quarta-feira mostrando um drone ucraniano atingindo o porto russo de Kaspiysk, no Mar Cáspio. Na sexta-feira, um drone ucraniano atingiu um parque de tanques em Stavropol. Também surgiram evidências no sábado de que drones ucranianos atingiram sete radares e sistemas de defesa aérea russos nos últimos 10 dias de outubro.