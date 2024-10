Caiado leva a melhor no duelo aberto contra Jair B...

Ramiro Brites

As eleições municipais nas maiores cidades de Goiás serviram como uma espécie de prévia da direita para 2026. Presidenciável, o governador Ronaldo Caiado (União Brasil) apostou nos candidatos Sandro Mabel (União Brasil), em Goiânia, e em Leandro Vilela (MDB), em Aparecida de Goiânia, segunda maior cidade do estado. Desde o primeiro turno, Jair Bolsonaro (PL) tem jogado pesado no estado e, neste domingo, 27, chegou a acompanhar a ida às urnas de seus apadrinhados: Fred Rodrigues (PL), na capital, e Professor Alcides Ribeiro (PL), em Aparecida de Goiânia.

Em Goiânia, Mabel foi eleito com 55,53% dos votos válidos. Presidente da Federação das Indústrias do Estado de Goiás licenciado para a campanha eleitoral, o próximo prefeito é uma “invenção” de Caiado. Por mais que tenha experiência em Brasília após quatro mandatos como deputado federal, Mabel estava afastado da política partidária. Diante da má avaliação do prefeito Rogério Cruz (Solidariedade), o governador viu a oportunidade de filiar seu aliado ao União Brasil e levá-lo à Prefeitura da capital goiana. No início relutante, Mabel acabou aceitando o convite do governador e foi eleito. Enquanto o atual chefe do Executivo foi derrotado no primeiro turno, com apenas 3,41% dos votos.

O adversário, Fred Rodrigues (PL), tem como principal aliado o deputado bolsonarista Gustavo Gayer (PL). Neste domingo, Fred foi votar acompanhado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, que deu uma entrevista ironizando o “candidato rosquinha”, uma referência a empresa de biscoitos fundada pelo prefeito eleito. Na semana decisiva para as eleições municipais, Gayer foi alvo de mandado de busca e apreensão da Polícia Federal e o candidato do Partido Liberal acabou com 44,47% em Goiânia.

Em Aparecida de Goiânia, segundo maior município de Goiás, Jair Bolsonaro também foi votar com o seu candidato: Professor Alcides, que ainda foi acompanhado do deputado Gayer, do senador Wilder Morais (PL) e do atual prefeito Vilmar Mariano. Ele foi derrotado com 36,40% dos votos. O vencedor, Leandro Vilela (MDB), é parente do vice-governador Daniel Vilela, e recebeu 63,60%.

O ex-presidente acompanhou a apuração em Anápolis, terceira maior cidade goiana, onde o candidato do PL, Marcio Correa, fez 58,56% dos votos, e venceu o petista Antonio Gomide, que recebeu o apoio de 41,44% dos eleitores que foram às urnas. No duelo particular entre o ex-presidente e o governador de Goiás, Jair Bolsonaro chegou a chamar Caiado de “governador covarde” em comício durante a campanha do primeiro turno.