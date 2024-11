calendário de pagamentos, cálculo de parcelas e muito mais

O 13º salário do INSS, também chamado de abono anual, é um benefício garantido aos aposentados e pensionistas da Previdência Social. Esse valor extra traz um alívio importante, especialmente no fim do ano, quando as despesas tendem a aumentar.

Em geral, o 13º salário do INSS é pago em duas parcelas, sendo que o Governo Federal, nos últimos anos, tem antecipado esses pagamentos para ajudar na economia e beneficiar os aposentados em momentos chave. A primeira parcela, que ocorre entre abril e maio, é isenta de descontos, sendo equivalente a 50% do valor mensal do benefício.





A segunda parcela, paga entre maio e junho, sofre a aplicação de descontos de Imposto de Renda e INSS, o que resulta em um valor líquido menor do que o da primeira parcela. Em 2024, o governo manteve essa antecipação, garantindo um alívio financeiro a milhões de beneficiários.

Calendário do 13º salário do INSS

Para quem recebe um salário mínimo

Para quem recebe acima de um salário mínimo:

Final 1 e 6: 1º de novembro;

Final 2 e 7: 4 de novembro;

Final 3 e 8: 5 de novembro;

Final 4 e 9: 6 de novembro;

Final 5 e 0: 7 de novembro.

Cálculo do 13º salário do INSS

O cálculo do 13º salário do INSS é simples e baseia-se no tempo de recebimento do benefício ao longo do ano. O valor é proporcional aos meses em que o beneficiário recebeu o pagamento.

Aposentados e pensionistas que receberam o benefício o ano todo têm direito ao valor integral do 13º salário, que corresponde ao valor mensal. Já aqueles que começaram a receber o benefício durante o ano, como em junho, terão o valor proporcional aos meses em que o benefício foi efetivamente pago.

Para o cálculo, considera-se como mês completo aquele em que o benefício foi recebido por pelo menos 15 dias. Caso o pagamento comece após o dia 15 de um mês, esse período não será contado para o cálculo do 13º salário.

Descontos no 13º salário do INSS

O 13º salário do INSS é pago em duas parcelas, e a segunda parcela está sujeita a descontos. Esses descontos incluem o Imposto de Renda (IR) e a contribuição previdenciária (INSS), que variam conforme a faixa de renda do beneficiário.

A contribuição ao INSS possui alíquotas progressivas que dependem do valor do benefício. Em 2024, essas alíquotas são aplicadas conforme faixas salariais específicas, que determinam o valor da dedução. Quanto ao Imposto de Renda, a aplicação segue a tabela progressiva, considerando o valor total do 13º salário. Aqueles que recebem abaixo do limite de isenção estão isentos do desconto de IR.

O cálculo do 13º salário do INSS pode ser exemplificado com um beneficiário que recebe R$ 2.000 mensais e recebeu o benefício durante todo o ano de 2024. Na primeira parcela, o beneficiário recebe R$ 1.000, que corresponde a 50% do valor do benefício, sem qualquer desconto.

Já na segunda parcela, o valor de R$ 1.000 sofre deduções de INSS e, eventualmente, Imposto de Renda. Com uma alíquota de INSS de 9% e isenção de IR, o desconto seria de R$ 180, resultando em um valor líquido de R$ 820 na segunda parcela.

Consulta do 13º salário

Os beneficiários do 13º salário do INSS podem verificar o valor do benefício diretamente pelo portal ou aplicativo “Meu INSS”. A plataforma fornece detalhes sobre o valor e as datas de pagamento do abono anual. Para utilizar a ferramenta, é preciso fazer um cadastro simples e criar uma senha de acesso. Assim, os usuários conseguem acessar todas as informações relacionadas aos seus benefícios.

Quem tem direito ao 13º salário do INSS?

O 13º salário do INSS é garantido para aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílio por incapacidade, como auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e auxílio-acidente. O cálculo para esses casos segue regras específicas.

Para benefícios temporários, como o auxílio-doença e o auxílio-acidente, o valor do 13º salário do INSS é ajustado proporcionalmente ao período em que o segurado recebeu o benefício. Assim, o pagamento varia de acordo com o tempo de cobertura.

É importante lembrar que o Benefício de Prestação Continuada (BPC) e a Renda Mensal Vitalícia (RMV) não incluem o 13º salário, conforme as normas legais.