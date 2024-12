Calor extremo é ameaça de morte para jovens – DW – 11/12/2024

O fardo da morte relacionada com o calor poderá passar dos idosos para os jovens até ao final do século, de acordo com um novo estudo.

Num cenário futuro em que as temperaturas globais médias subam pelo menos 2,8 graus Celsius (5 Fahrenheit) além dos níveis pré-industriais até 2100, as pessoas com menos de 35 anos provavelmente sofreriam mais os efeitos de um mundo em aquecimento do que os adultos mais velhos.

A análise, publicado na revista Avanços da Ciênciainspecionou dados de mortalidade de México.

Os dados permitiram aos investigadores medir a idade e as datas da morte, compará-las com as condições ambientais e calcular com que frequência a exposição ao calor húmido resultou em morte prematura.

Os cientistas há muito pensam que calor excessivo num clima mais quente teria um impacto maior nas populações mais idosas.

Surpreendentemente, parece ser um assassino silencioso de jovens em determinados climas.

Calor extremo, um assassino silencioso de jovens

Segundo o estudo, três em cada quatro mortes relacionadas ao calor no México ocorreram em pessoas com menos de 35 anos entre 1998 e 2019.

Em contraste, mais pessoas idosas foram responsáveis ​​por eventos de mortalidade em climas frios.

Olhando para o futuro, para um cenário em que a população global e as emissões de carbono continuam a cresceros pesquisadores projetaram que um aumento de 32% nas mortes relacionadas à temperatura em pessoas com menos de 35 anos ocorreria até 2100.

Uma diminuição quase idêntica nas taxas de mortalidade foi observada nos grupos mais velhos.

A explicação para a razão pela qual os jovens podem estar a sofrer mais mortes relacionadas com o calor do que o previsto provavelmente se resume a razões sociais.

Os mais jovens podem ter maior probabilidade de se encontrarem exposto ao calor ao ar livre, enquanto um clima mais quente poderia reduzir os impactos relacionados ao frio sobre os mais velhos.

“Os mais jovens têm níveis de atividade mais elevados e são mais propensos a serem expostos ao calor em ambientes de trabalho ao ar livre”, disse à DW o líder do estudo, Andrew Wilson, do Centro de Segurança Alimentar e Meio Ambiente da Universidade de Stanford.

Como lidar com uma insolação Para ver este vídeo, ative o JavaScript e considere atualizar para um navegador que suporta vídeo HTML5

Quão quente é muito quente? Provavelmente é mais legal do que você pensa

O grupo de Wilson também descobriu que a quantidade de exposição ao calor que pode levar à morte é menor do que sugere a literatura científica.

Muitas variáveis ​​ambientais, incluindo temperatura e umidade do ar, são usadas para indicar estresse térmico. Às vezes, são chamadas de temperaturas de “sensação real” ou de “bulbo úmido”.

Estudos mais antigos colocar um limite de temperatura para o estresse térmico humano em 35 graus Celsius (95 graus Fahrenheit).

A exposição prolongada a este limite de bulbo úmido de 35 graus, teoricamente, significa que o corpo seria incapaz de resfriar sua temperatura central, resultando em morte relacionada ao calor.

Mas este limite foi calculado em condições de laboratório, onde uma pessoa estaria descansando à sombra, sob ventos fortes, encharcada de água e nua – um cenário dificilmente realista.

Wilson disse que, em alguns casos, os limites podem estar na casa dos 20 anos. Desde então, estudos como o dele tentaram explicar as condições do mundo real.

“Descobrimos que mesmo em meados dos 20 (graus Celsius), já existe uma certa mortalidade, especialmente para as pessoas mais jovens”, disse Wilson. “Isso provavelmente é porque eles estão se mudando… trabalhando ao ar livre… eles estão ao sol.”

Simplificando: um dia quente é um dia quente e isso afeta o corpo das pessoas.

Trabalhadores ao ar livre em lugares como o Kuwait são frequentemente forçados a se abrigar durante ondas de calor Imagem: Yasser al-Zayyat/AFP

Mortes relacionadas ao calor são um problema global

Embora o estudo analise apenas os dados de saúde mexicanos, proporciona uma visão preocupante de um futuro potencial para outras nações na linha da frente de um mundo em aquecimento.

Especialistas dizem que a mortalidade é uma grande parte do custo das mudanças climáticas.

“Achamos que muito menos pessoas morrerão de frio, muito mais pessoas morrerão de aquecer. Acreditamos que a maioria dessas mortes adicionais causadas pelo calor ocorrerão em países de baixa e média renda”, disse Wilson.

“A maior parte da redução das mortes relacionadas com o frio ocorrerá na Europa e na América do Norte, certo? Portanto, este já é um quadro de desigualdade”, acrescentou.

Tais condições foram previstas há muito tempo, dado o ritmo a que as emissões de carbono aumentaram nos últimos anos. O mundo já violou temporariamente a temperatura de 1,5 graus Celsius limite inferior estabelecido no Acordo Climático de Paris.

Em 2017, os estudos anteciparam tanto quanto 70% da população da Índia poderá estar exposta a um calor insuportável até 2100.

E nos últimos anos, Países do Médio Oriente introduziram proibições de trabalho para combater condições extremas de calor.

Editado por: Fred Schwaller

Fontes:

O calor mata desproporcionalmente os jovens. Publicado por Andrew Wilson et al. em Avanços da Ciência https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.adq3367

Um limite de adaptabilidade às alterações climáticas devido ao stress térmico. Publicado por Steven C. Sherwood e Matthew Huber em PNAS www.pnas.org/cgi/doi/10.1073/pnas.0913352107