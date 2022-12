Câmara de Vereadores de Tarauacá faz dispensa de licitação no valor de R$5 mil

O presidente da Câmara de Vereadores de Tarauacá, Francisco Feitoza Batista (PDT), contratou uma empresa de contabilidade de Rio Branco no “objetivo de orientar e acompanhar os servidores de RH e Pessoal”.

A contratação ocorre através de dispensa de licitação, no valor de R$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais). A dispensa da licitação foi publicada no Diário Oficial do Acre, edição nº. 13.430, fls. 64, de 14/12/2022.

Segundo o texto publicado, trata-se de EXTRATO DO TERMO DE RATIFICAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 004/2022, onde a presidência da Casa ratifica a Dispensa de Licitação nº 004/2022, Processo Administrativo n° 006/2022.

O objeto da contratação é “consultoria e assessoria para implantação do Sistema e-Social e Patrimônio, no objetivo de orientar e acompanhar os servidores de RH e Pessoal“.

A empresa M MOTTA DOS ANJOS ASSESSORIA CONTABIL ME, CNPJ n° 23.001.413/0001-96, tem endereço na Rua MANOEL CASTOR DE ARAUJO 124 SALA 02/ BOSQUE / RIO BRANCO /AC / 69900-517.

Segundo a publicação ainda, a empresa receberá o valor total de R$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais). A publicação não informa o período ou prazo dos serviços a serem prestados.