Maranguape assume prefeitura em clima tenso com Ministério Público

A Promotoria de Justiça de Tarauacá ajuizou segunda-feira, 12, uma nova ação civil pública contra o Município de Tarauacá, prefeita, vice-prefeito, secretários e vereadores. “A notícia chegou na Casa Civil como uma bomba“, relatou um interlocutor próximo da prefeita. Um dia depois, a prefeita Néia informou uma viagem para Brasília-DF, mas a publicação não informa a quantidade de diárias ou data de retorno.

A prefeita de Tarauacá, Maria Lucinéia Nery de Lima Menezes (PDT) viajou para a cidade de Brasília-DF esta semana, conforme publicado hoje no Diário Oficial.

O Vice-Prefeito, RAIMUNDO MARANGUAPE DE BRITO (PDT), assumiu a prefeitura na ausência da prefeita, conforme a Ata de Transmissão do Cargo, publicada no Diário Oficial do Acre – DOE, edição nº. 13.430, fls. 126, de 14/12/2022.

Segundo a publicação, a prefeita “irá se ausentar para participar de Sessão Solene na Câmara de Deputados e reunião no Ministério da Economia, onde serão tratados assuntos de interesse da municipalidade, na cidade de Brasilia-DF“

AUMENTO DO VALOR DAS DIÁRIAS

Em dezembro de 2021, a prefeita Maria Lucineia Nery de Lima Menezes (PDT), reajustou os valores das suas próprias diárias, através do Decreto nº. 137, de 16.12.21, publicado no Diário Oficial do Estado – DOE, às fls. 91, edição nº. 13.188, de 20.12.2021.

A prefeita quando viaja aos municípios do Acre recebe R$410,00 por cada dia de viagem. Já para viajar até Rio Branco/Acre recebe R$610,00. Viagens para fora do Acre ou para Brasília-DF, por cada dia, recebe R$1.314 mil reais.

Veja abaixo o Decreto nº. 137, de 16.12.21, que aumentou os valores das diárias da prefeita, vice-prefeito e demais servidores:

Esta semana, a Promotoria de Justiça Cível de Tarauacá ajuizou ação civil pública contra o Município e os gestores municipais requerendo a anulação do referido decreto e outras leis, que aumentaram o valor das diárias dos agentes políticos, dentre outras questões.