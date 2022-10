Caminhão-caçamba tomba e fica de cabeça para baixo ao cair de ponte no interior do Acre

Um caminhão tombou quando passava por uma ponte que dá acesso ao Ramal dos Mineiros, que dá acesso à Comunidade da Vila Nova Aldeia, localizada no município de Senador Guiomard interior do Acre, na manhã desta quarta-feira (26). O veículo ficou com as rodas para cima. Um vídeo, gravado pelo diarista Eduardo Bandeira, mostra como a caçamba ficou após cair e as condições da ponte.