Caminhão que transportava trator quase cai da ponte do Riozinho do Rola, em Rio Branco

Um transporte de um trator por um caminhão quase termina em tragédia na tarde desta sexta-feira, 13, em Rio Branco (AC). Segundo relatos locais, o motorista ao passar pela ponte do Riozinho do Rola, viu parte da ponte ceder em razão das tábuas estarem deterioradas pelas constantes cheias.

Uma moradora, que não quis se identificar, afirmou que a comunidade do Ramal Dois Irmãos localizada após a ponte fica sem acesso durante todo o inverno, dependendo da balsa. “Esse inverno chega a durar às vezes de 6 a 7 meses. São anos de descaso. E neste momento a comunidade está isolada. O poder público precisa tomar providências, já que uma ponte melhor deveria ter sido feita anos anteriores, mas não ocorreu porque foi destinada para outro ramal”, explicou.

Em outro trecho, a moradora enviou fotos que comprovam a situação de perigo que a comunidade vem enfrentando com a ponte, podendo ceder a qualquer momento.

“Não é somente essa ponte com problema de estrutura. A ponte do Jequi que também faz parte do ramal Dois Irmãos está com a cabeceira quebrada e encurvada para baixo. O ramal fica no Km 14 da Transacreana. Entrando, segue pequenos 12 km e já se percorre o ramal, que dá acesso a outros ramais menores”, afirmou.