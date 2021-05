Com a fase amarela, governo divulga novo decreto com medidas restritivas no Acre

Com a diminuição dos casos de Covid-19 e de mortes provocadas pela pandemia, o governo do Acre publicou em uma edição extra do Diário Oficial nesta sexta-feira, 14, as alterações das medidas restritivas em todo o estado. As novas regras deixam claro de que a situação está no momento mais tranquila, mas que a pandemia ainda não passou e a população precisa continuar colaborando usando máscaras e evitando aglomeração.

A partir de agora, a restrição no horário de funcionamento de todos os estabelecimentos e atividades comerciais com atendimento ao público, assim como de eventos em geral, é de meia noite às 5 da manhã.

Os restaurantes, lanchonetes, bares, distribuidoras de bebidas e similares deverão encerrar a comercialização de bebidas alcoólicas até às 22h00, devendo encerrar inteiramente suas atividades até às 00h.

A restrição de horário não se aplica aos estabelecimentos de saúde, ao funcionamento para a prestação exclusiva de serviços de delivery, funerárias, aos serviços de coleta de resíduos, às ações destinadas ao enfrentamento da COVID-19 e outras situações de emergências.

Após os horários permitidos para o funcionamento com atendimento ao público, os estabelecimentos poderão se manter em funcionamento exclusivamente para atendimento por meio de delivery, devendo manter fechados todos os acessos, sendo vedado qualquer tipo de atendimento presencial ao público, inclusive na modalidade drive-thru e congêneres.