Candidatos à prefeitura de Curitiba fazem último debate – 26/10/2024 – Poder

Suzanne Wrack at Wembley



As crises não são formadas por resultados em amistosos, mas a exibição defensiva caótica da Inglaterra, um time titular conservador e a concessão de três gols em 30 minutos, na derrota por 4 a 3 para a Alemanha em Wembley, certamente serão bastante contundentes.

A última vez que estas duas equipas se defrontaram nesta fase, os despojos foram muito maiores e o resultado muito diferente, com a Inglaterra a garantir uma vitória no prolongamento sobre a Alemanha, cortesia de O famoso gol de Chloe Kelly para dar à Inglaterra o primeiro grande troféu na Euro em 2022.

A Inglaterra tem nove meses até começar a defesa do título na Suíça. Com base no desempenho contra a Alemanha, após uma campanha de qualificação para o Campeonato da Europa não muito simples, Sarina Wiegman tem um grande trabalho pela frente se quiser restaurar a solidez e o fator medo da Inglaterra.

A Alemanha chegou a Londres com um novo treinador, Christian Wück, e algumas ausências significativas, incluindo Lena Oberdorf devido a lesão e Svenja Huth, Marina Hegering e Lina Magull, todas não convocadas para esta pausa internacional.

A surpresa no onze inicial da Inglaterra foi que não houve surpresas, com Wiegman optando por jogadores testados e comprovados em vez de jogadores que estão em boa forma a nível de clube. Aggie Beever-Jones, Grace Clinton, Maya Le Tissier, Jess Park e Alex Greenwood estavam ausentes do time titular. Jess Carter foi incluída na lateral-esquerda, enquanto os zagueiros vencedores da Euro 2022, Leah Williamson e Millie Bright, se reuniram apesar das recentes atuações pouco convincentes pelo Arsenal e Chelsea, respectivamente, e Ella Toone entregou a camisa 10 na ausência dos lesionados Lauren James. A única jogadora a receber aprovação em relação a uma contraparte mais estabelecida foi Hannah Hampton, que foi preferida no gol a Mary Earps.

A decisão do treinador de manter jogadores do elenco que conquistou a vitória por 2 a 1 sobre a Alemanha na final do último Euro, e sete titulares nessa final, apesar da oportunidade de testar jogadores em amistosos pela primeira vez em um longo tempo, parecia sóbrio.

A confiança foi depositada na experiência de entrega em Wembley, mas a experiência os decepcionou quase que instantaneamente. O passe curto de Williamson foi direto para Giovanna Hoffmann e o atacante alimentou Linda Dallmann, que foi derrubada por Bright em recuperação. A capitã da Alemanha, Giulia Gwinn, converteu de pênalti, chutando rasteiro para escanteio e surpreendendo a Inglaterra em casa.

A equipa de Wiegman recuperou a bola pouco depois, com Alessia Russo a agarrar no calcanhar de Toone antes de rematar, mas Toone estava impedido na preparação e uma bandeira tardia anulou as comemorações. Eles seriam punidos ainda mais imediatamente, Gwinn patinando em hectares de espaço à direita antes de ultrapassar Hampton.

Giulia Gwinn marca o segundo gol da Alemanha no primeiro tempo. Fotografia: Zac Goodwin/PA

Foram primeiros 11 minutos difíceis e as coisas só pioraram para a Inglaterra, com um contra-ataque arrogante que deixou Klara Bühl com a bola na esquerda e ela rematou para Hampton no poste mais próximo. Seria injusto dizer que a equipa de Wiegman tinha estado desdentada até este momento, Russo tinha acertado a bola no poste entre o segundo e o terceiro golos da Alemanha, mas eles estavam em frangalhos.

A sorte finalmente apareceria poucos minutos após o gol de Bühl, com uma revisão do VAR confirmando que a bola havia roçado a mão de Gwinn, depois que Lauren Hemp cruzou da esquerda e a Inglaterra também recebeu um pênalti. Georgia Stanway chutou de pênalti e devolveu-a ao círculo central, as comemorações foram silenciadas em campo, mas não nas arquibancadas.

A Inglaterra reduziu novamente a desvantagem, expondo as fragilidades defensivas da defesa alemã, e Russo esteve no centro da preparação, jogando a bola ao lado para Beth Mead, que preparou para Stanway rematar.

Depois de ter sido fraco no terceiro gol sofrido, Hampton manteve a margem para um com uma bela defesa com a ponta do dedo pouco antes do intervalo, empurrando o chute de 40 jardas de Dallmann para a trave.

O segundo tempo foi um pouco menos frenético e mais controlado, mas ainda assim de ponta a ponta. A Inglaterra foi poupada de mais humilhações defensivas por parte do juiz de linha, depois que Jule Brand entrou em campo com Selina Cerci, que estava impedida na preparação.

Na esperança de resolver as coisas, Wiegman voltou a atuar como zagueiro que chegou à final da Copa do Mundo na Austrália, enquanto Williamson saiu devido a uma lesão no ligamento cruzado anterior, substituindo o zagueiro do Arsenal em favor de Greenwood aos 15 minutos, em uma jogada planejada.

Houve polêmica para o quarto gol da Alemanha, Russo julgou ter feito falta em Pia-Sophie Wolter com o pé alto na área, o VAR não corrigiu a decisão do árbitro, apesar dos replays mostrarem que a atacante pegou a bola antes que o pé de Wolter atingisse ela. Sara Däbritz marcou o pênalti para tornar o trabalho da Inglaterra ainda mais difícil.

Porém, houve tempo para mais um gol da Inglaterra, na cobrança de falta de Hemp, logo depois de ela ter sido impedida pela bandeira de impedimento, atrapalhada pela goleira Ann-Katrin Berger, permitindo que Lucy Bronze se transformasse.

A desvantagem foi reduzida, mas esta foi a primeira vez que a Inglaterra sofreu quatro golos sob o comando de Wiegman, e apenas a segunda vez que sofreu mais de dois desde que o treinador chegou em setembro de 2021. Os problemas eram óbvios, porém, erros não forçados e incapacidade de lidar com a situação. com a imprensa alemã no centro da fraca exibição defensiva. Em muitos aspectos, este desempenho e resultado chegaram suficientemente cedo, quando os jogadores e a equipa técnica tiveram tempo para reagir e fazer ajustes.